Weshalb sich MV Agusta für 800 ccm so stark macht

Auch Weltmeister Randy Krummenacher würde es begrüßen, wenn das heutige Hubraumlimit in der Supersport-WM nach oben korrigiert wird. Der MV-Agusta-Pilot nennt sinnvolle Gründe dafür.

«MV Agusta ist nur interessiert, wenn ab 2021 unsere 800-ccm-Maschine erlaubt wird. Sonst macht das keinen Sinn», sagte Teamchef Andrea Quadranti bereits 2019 zur Teilnahme an der Supersport-WM.



WM-Promoter Dorna denkt seit längerem über das Konzept der Supersport-Weltmeisterschaft nach. Aktuell sind Vierzylinder mit 600 ccm, Dreizylinder mit 675 und Zweizylinder mit 750 ccm erlaubt.



Doch im Markt spielen die 600er-Bikes der vier japanischen Hersteller Honda, Yamaha, Kawasaki und Suzuki kaum noch eine Rolle. Und die 750er-Twin-Ducati wird längst nicht mehr gebaut. Wer sich heute ein Sportmotorrad kauft, entscheidet sich für eines mit mehr Hubraum. Die Dorna kann sich deshalb vorstellen, den Hubraum in der Supersport-WM in absehbarer Zeit auf mindestens 800 ccm zu erhöhen.

«Zum Beispiel KTM hat ein passendes Modell mit 790 ccm, das mit seiner Leistung gut in diese Klasse passen würde», sagte SBK Managing Director Gregorio Lavilla. «Gehen wir einen Schritt weiter, gibt es eine 800er von MV. Wir sind bereit, die technischen Bestimmungen für die Supersport-WM neu auszurichten. Wir könnten sogar bis knapp 1000 ccm gehen, damit die Ducati Panigale 959 mitfahren kann. Dann sind wir zwar nahe an einem Superbike. Aber auch bei den Superbikes können wir uns vorstellen, den Hubraum mittelfristig auf 1100, 1200, oder sogar noch mehr Hubraum zu erhöhen. Es kommt immer darauf an, was sich die Hersteller wünschen.»

«Wenn mehr Hubraum erlaubt wird, dann fahre ich mit der 800er, da wäre ich sehr froh», hielt Quadranti von MV Agusta Reparto Corse fest. «Dann hätten wir viel mehr Power, viel mehr Erfahrung und keine Motorschäden mehr. Ich würde morgen umsteigen. Das macht aus Marktsicht Sinn und das Niveau käme näher an die Superbikes heran. Es muss nur das passende Balance-System gefunden werden, dann ist das interessant. Dann kannst du auch etwas anderes als Yamaha fahren. Was bleibt, wenn ich mit MV Agusta weggehe? Dann sind nur noch Yamaha übrig und wir haben einen Marken-Cup.»

Weltmeister Randy Krummenacher ist mit seinem Chef einer Meinung. «Die Dorna schaut, dass wieder mehr Fabrikate in die Supersport-WM kommen», erzählte der Schweizer im Instagram-Live-Interview von SPEEDWEEK.com, immer dienstags um 19 Uhr. «Das Reglement zu ändern und den Hubraum anzupassen ist wahrscheinlich die richtige Idee. Man muss dann nur ganz genau die Balance hinkriegen, in der 300er-WM gelingt das sehr gut. Wenn wir einen 800er-Motor einsetzen, dann müssen wir ihn nicht mehr so tunen und nicht mehr so hoch drehen. Wenn bei den Superbikes der Hubraum erhöht wird, stelle ich mir das ähnlich vor. Mehr Hubraum bedeutet mehr Leistung, dann kannst du mit so einem Motor von Haus aus mehr Kilometer fahren.»