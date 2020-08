Jerez, Superpole: Philipp Öttl (Kawasaki) in Reihe 1

Auch beim Meeting der Supersport-WM 2020 in Jerez zeigt Philipp Öttl eine starke Form. Der Kawasaki-Pilot holte hinter WM-Leader Andrea Locatelli und Jules Cluzel (beide Yamaha) Startplatz 3.

Das Superpole-Format der Supersport-WM entspricht dem der Superbike-Kategorie. In der 25-minütigen Session WM stehen den SSP-Piloten allerdings keine Qualifyer-Reifen zur Verfügung.

Aus deutschprachiger Sicht hätte die Superpole bereits nach zehn enden können, als Philipp Öttl (Kawasaki) sich in 1:43,228 min an die Spitze der Zeitenliste setzte. Auf den weiteren Positionen folgten die Yamaha-Piloten Isaac Vinales, Jules Cluzel und Phillip-Island-Sieger Andrea Locatelli.



Nur wenig später zauberte der WM-Leader aber eine beeindruckende 1:42,640 min auf den Asphalt und übernahm mit 0,6 sec Vorsprung auf Öttl die Führung.



Zum Vergleich: Den Pole-Rekord stellte Randy Krummenacher vor einem Jahr in 1:41,775 min auf – bei deutlich kühleren Temperaturen.

Bei mittlerweile 31 Grad warteten die Piloten für den letzten Angriff auf die Superpole auf letzten Minuten der Session. Den Anfang machte Cluzel, der bis auf 0,148 sec an die Bestzeit herankam und Platz 2 übernahm. Dann sorgte Locatelli mit einer 1:42,214 min aber bereits für die Entscheidung.



Nach Phillip Island startet der Bardahl Evan Bros-Pilot auch in Jerez von der Pole. Die erste Startreihe komplettieren Jules Cluzel und Philipp Öttl als bester Kawasaki-Pilot.



Die beste Kawasaki stellte Raffaele De Rosa auf Startplatz 7, die beste Honda pilotierte Hikari Okubo auf die sechste Position.



In 1:44,824 min büßte Patrick Hobelsberger 2,6 sec auf die Pole-Zeit ein. Der Honda-Pilot geht von der 19. Position in die beiden Rennen der Supersport-WM.

Ergebnis Superpole, Supersport-WM in Jerez