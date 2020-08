Aragón, Freitag: Philipp Öttl bester Kawasaki-Pilot

Philipp Öttl in Aragon

Die Dominanz in der Supersport-WM 2020 Andrea Locatelli setzt sich beim Meeting in Aragón fort. Am Freitag ließ der Seriensieger die Konkurrenz wie Anfänger aussehen. Philipp Öttl auf Platz 5.

Der erste Trainingstag der Supersport-WM 2020 in Aragón wurde einmal mehr von Andrea Locatelli (Yamaha) dominiert. Im FP1 brummte der Italiener dem zweitplatzierten Hannes Soomer (Yamaha) in 1:54,588 min ordentliche 0,561 sec auf.



Am wärmeren Nachmittag steigerte sich der fünffache Saisonsieger entgegen dem allgemeinen Trend auf eine 1:54,308 min deutlich und war damit im FP2 sogar 0,679 sec schneller als der mehrmalige Vizeweltmeister Jules Cluzel (Yamaha).

Die kombinierte Zeitenliste wird entsprechend deutlich von Locatelli angeführt, innerhalb einer Sekunde bleiben nur Cluzel sowie die beiden Kallio-Piloten Sommer und Maverick Vinales – alles Yamaha-Piloten.



Als Fünfter mit 1,2 sec Rückstand beendete Philipp Öttl den ersten Trainingstag in Aragón als bester Kawasaki-Pilot. Die beste MV Agusta stellte Raffaele De Rosa mit 1,3 sec Rückstand auf Platz 6.

Nach seinem schweren Sturz in Jerez ist Honda-Aushängeschild Hikari Okubo in Aragón wieder mit von der Partie. Der Japaner stellte die betagte CBR600RR mit 2,1 sec Rückstand auf Platz 11. Sein Dynavolt-Teamkollege Patrick Hobelsberger (21) tat sich auf der spanischen Piste schwer und büßte 1,8 sec auf Okubo und 3,9 sec auf die Tagesbestzeit ein.

Ergebnisse Supersport-WM, Freitag, Aragon/1