Neue Honda CBR6000RR mit Winglets – Verkauf startet!

Leser von SPEEDWEEK.com erfuhren bereits im April von einer neuen Honda CBR600RR. Schon in Kürze beginnt in Japan der Verkauf des Supersport-Motorrades, das auch in der Weltmeisterschaft eingesetzt werden kann.

Das derzeitige Honda-Modell der CBR600RR, mit dem Patrick Hobelsberger in der Supersport-WM 2020 unterwegs ist, erfüllt weder die Lärm- noch Abgasvorschriften, die mit der Norm Euro 4 seit dem 1. Januar 2017 verbindlich sind. Deshalb stoppte Honda bereits 2017 den Vertrieb in Europa. Nur Kunden, die das Bike auf der Rennstrecke einsetzen wollten, konnten es bestellen.

Vor allem gegen Yamaha geriet Honda in der Supersport-Klasse aber immer mehr ins Hintertreffen, weshalb nun ein Update in den Startlöchern steht. Es handelt sich zwar also nicht wie bei der neuen Fireblade um ein komplett neues Motorrad, das neue Modell hat dennoch wichtige Verbesserungen.



Der Verkauf in Japan beginnt bereits am 25. September!

Der Reihenvierzylinder-Motor mit 599 ccm leistet nun bei 14.000/min verbesserte 89 kW, was durch Materialwechsel an Nockenwelle und Kurbelwelle sowie Optimierungen im Einlass- und Auslassbereich erreicht wurden.



Die für den Rennsport wichtigste Neuerung ist aber die Einführung von Ride-by-wire, um die in der Supersport-WM seit 2019 vorgeschriebene Einheitselektronik von MecTronik hinsichtlich Traktions- und Wheelie-Kontrolle feiner justieren zu können.

Noch ließ Honda offen, ob die neue CBR600RR auch in Europa angeboten wird. Um Rennsport betreiben zu können, reicht aber auch eine Homologation in Japan oder den USA.