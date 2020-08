Patrick Hobelsberger (Honda): «Reifen hing in Fetzen»

Auch ohne WM-Punkt hatte Honda-Pilot Patrick Hobelsberger (23) beim Meeting der Supersport-WM 2020 in Portimão ein ereignisreiches Rennwochenende.

Die Honda CBR600RR ist nicht das beste Motorrad, um in der Supersport-WM erfolgreich zu sein. Aus langer Verbundenheit setzt nur noch das PTR-Team von Simon Buckmaster das betagte Bike ein. Da Aushängeschild Hikari Okubo beim Meeting in Portimão verletzt ausfiel, fand sich plötzlich WM-Rookie Patrick Hobelsberger in der Rolle des Team-Leaders wieder.



Als 20. der freien Trainings und 18. der Superpole war klar, dass WM-Punkte für den 23-Jährigen auf der anspruchsvollen Piste kein Selbstgänger sein werden.

Und als Hobelsberger, der von allen nur ‹Pax› genannt wird, im ersten Rennen am Samstag nur als 22. der ersten Runde kam, war eine Top-15 fast auszuschließen – als 16. scheiterte der Honda-Pilot aber nur knapp daran. Ein Problem mit der Kupplung verursachte das Desaster am Start.



«Hör mir auf. Ich bin als Vorletzter in die erste Kurve eingebogen», schimpfte Hobelsberger im Gespräch mit SPEEDWEEK.com. «Danach konnte ich einige Plätze wieder gut machen und habe viel überholt – das hat richtig Spaß gemacht. Aber der Grip war scheiße und das Bike hat geschoben wie Sau. So wie ich gehört habe, klagten darüber aber alle. Viermal ist mir auch der zweite Gang rausgesprungen, das müssen wir auch prüfen – wahrscheinlich liegt das auch an der Kupplung. Meine Rundenzeiten waren so für Platz 13 gut.»

Etwas besser lief das zweite Rennen am Sonntag.



«Mein Start war mal richtig geil. In der ersten Kurve kamen dann aber von außen der Manfredi und Cresson, und innen fuhr der Verdoia über die Kerbs und hat das Gas zugedreht. Dann bin ich ihm hinten drauf gefahren und habe anschließend den Manfredi berührt. Vor mir ging dann die Türe zu und ich habe bestimmt fünf Plätze wieder verloren, das war echt richtig scheiße», erzählte Pax. «Ich wollte dann hinter Fuligni die Lücke zur nächsten Gruppe zufahren, nach zwei Runden hing der Reifen dann aber in Fetzen. Ab Runde 8 hatte ich dann hinten keinen Grip mehr und bin nur gerutscht. Ein paar Runden vor Schluss fuhr ich noch fast meine schnellste Rennrunde, die Lücke konnte ich aber nicht mehr zufahren. Diese Gruppe fuhr um Platz 12 – und da hätte ich eigentlich dabei sein müssen.»

Supersport-WM in Portimão, Ergebnis Lauf 2

Pos Fahrer/Land Motorrad Zeit/Diff 1 Andrea Locatelli (I) Yamaha 30:11,107 min 2 Jules Cluzel (F) Yamaha + 2,889 sec 3 Isaac Vinales (E) Yamaha + 5,517 4 Steven Odendaal (ZA) Yamaha + 9,547 5 Philipp Öttl (D) Kawasaki + 16,743 6 Manuel González (E) Kawasaki + 17,035 7 Corentin Perolari (F) Yamaha + 17,080 8 Hannes Soomer (EST) Yamaha + 17,157 9 Miquel Pons (E) Yamaha + 21,236 10 Can Öncü (TR) Kawasaki + 33,123 11 Péter Sebestyén (H) Yamaha + 34,130 12 Raffaele De Rosa (I) MV Agusta + 37,161 13 Kevin Manfredi (I) Yamaha + 37,298 14 Loris Cresson (B) Yamaha + 37,693 15 Galang Hendra Pratama (RI) Yamaha + 38,227 16 Federico Fuligni (I) MV Agusta + 38,975 17 Patrick Hobelsberger (D) Honda + 43,872 18 Maria Herrera (E) Honda + 47,899 19 Axel Bassani (I) Yamaha + 49,874 20 Andy Verdoia (F) Yamaha + 1:01,141 min 21 Luigi Montella (I) Yamaha + 1:04,233 22 Danny Webb (GB) Yamaha + 1:06,511

