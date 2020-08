Philipp Öttl (5./Kawasaki): «Das Podium ist drin»

Die Siege beim Supersport-Meeting in Aragón scheinen bereits an WM-Leader Andrea Locatelli (Yamaha) vergeben, als bester Kawasaki-Pilot nach zwei Trainings ist Philipp Öttl als Fünfter aber ein Podiumskandidat.

Es ist gleichermaßen beeindruckend und erschreckend, wie deutlich Yamaha-Pilot Andrea Locatelli die Supersport-WM 2020 dominiert. Fünf Siege aus fünf Rennen hat nicht einmal Rekordweltmeister Kenan Sofuoglu geschafft. Und beim Meeting in Aragón brummte der WM-Leader am Freitag bereits dem Zweiten 0,6 sec auf.



Kawasaki-Pilot Philipp Öttl, der wie Locatelli aus der Moto2 ins Paddock der seriennahen Weltmeisterschaft wechselte, büßte am ersten Trainingstag als Fünfter in 1:55,520 min ordentliche 1,2 sec auf die Tagesbestzeit ein.



SPEEDWEEK.com sprach mit dem 24-Jährigen aus Ainring.

Philipp, wie kann der Locatelli so viel schneller fahren als der Rest? Er liegt wieder 0,6 sec vor dem Zweiten!

Da musst du ihn fragen. Er ist scheinbar eine Einheit mit seinem Bike. Wenn ich hinter ihm fahre sehe ich nur, dass er mir konsequent davon fährt. Er fährt einfach weg und macht scheinbar im Moment alles richtig.

Wenn wir Locatelli außen vor lassen, dann ist der Rest dicht beieinander. Was denkst du ist im ersten Rennen möglich?

Wenn wir am Samstag alles perfekt zusammenbringen, dann ist das Podest drin. Aragón scheint aber keine Kawasaki-Strecke zu sein.

Mit deiner Position am Freitag bist du wahrscheinlich zufrieden, mit dem Rückstand aber nicht, oder?

Wir lagen in der zweiten Session lange auf Platz 3, dann wurde mir aber meine schnellste Runde gestrichen – es hat nicht so richtig gepasst. Es war aber ein kein so schlechter Tag, in Portimão waren wir am ersten Tag Zehnter, hier sind wir Fünfter. Mit gebrauchten Reifen habe ich das Gefühl, sind wir gut dabei, mit neuen Reifen müssen wir nachlegen.

Womit habt oder werdet ihr euch noch beschäftigen?

Wir haben versucht, den Grip am Hinterrad zu verbessern, teilweise mit Erfolg, und wir sind noch etwas weiter in diese Richtung gegangen. Ich denke, ich muss aber auch fahrerisch etwas machen und konsequenter fahren.

Ergebnisse Supersport-WM, Freitag, Aragon/1