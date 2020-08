Andrea Locatelli demütigt die Supersport-Konkurrenz

Nicht auf einen Streich, aber sieben Siege in Serie von Andrea Locatelli sind bemerkenswert. Der Yamaha-Pilot dominierte auch das Supersport-Meeting in Aragón wie es ihm beliebt.

Dass Andrea Locatelli den Umstieg von der Moto2 auf das Supersport-Motorrad von Yamaha ohne Mühe absolvierte, bewies der Italiener bereits mit schnellen Rundenzeiten bei den Wintertests. Dass der 23-Jährige nach vier Meetings bzw. sieben Rennen mit der Idealpunktzahl von 175 Punkten die Weltmeisterschaft anführt, hatte aber niemand erwartet.

Bemerkenswert: Locatelli fuhr nicht nur alle sieben Siege ein, er gewann auch jede Superpole und fuhr in jedem Rennen die schnellste Rennrunde!



In Aragón hatte man erstmals das Gefühl, dass sich der Nachfolger von Weltmeister Randy Krummenacher im Bardahl Evan Bros Team ein wenig anstrengen musste. Denn im ersten Lauf übernahm Locatelli erst in Runde 3 die Führung, und in beiden Rennen gewann er «nur» mit 3,2 bzw 2,2 sec.

Der Yamaha-Pilot macht aus seiner Dominanz keine große Sache.



«Im ersten Rennen war mein Start nicht besonders, ich wusste aber, dass ich eine gute Pace habe. Als ich vorne war, legte ich einen Zahn zu ohne etwas zu risikieren – und habe wieder gewonnen», sagte Locatelli. «Im zweiten Lauf waren die Bedingungen etwas schwieriger, es war windiger. Mein Start war dieses mal besser und ich hatte gleich einen kleinen Abstand zu den anderen.»



««Wir haben wieder das Maximum erreicht,ich bin sprichwörtlich im siebten Himmel», kommentierte Locatelli seinen Triumph. «Mit jedem Tag machen das Team und ich Fortschritte. Aber beim nächsten Rennwochenende in Aragón sind unsere Gegner wahrscheinlich besser vorbereitet, deshalb müssen wir uns weiter anstrengen.»

Ergebnis Supersport-WM Aragón/1, Lauf 2 Pos Fahrer Motorrad Zeit/Diff 1. Andrea Locatelli Yamaha 28:42,501 min 2. Jules Cluzel Yamaha + 2,190 sec 3. Raffaele De Rosa MV Agusta + 2,479 4. Lucas Mahias Kawasaki + 2,925 5. Philipp Öttl Kawasaki + 7,393 6. Isaac Vinales Yamaha + 9,981 7. Corentin Perolari Yamaha + 17,810 8. Steven Odendaal Yamaha + 17,820 9. Danny Webb Yamaha + 19,156 10. Manuel Gonzalez Kawasaki + 19,167 11. Peter Sebestyen Yamaha + 19,173 12. Federico Fuligni MV Agusta + 19,513 13. Can Oncu Kawasaki + 21,739 14. Alejandro Ruiz Yamaha + 30,690 15. Hikari Okubo Honda + 33,792 16. Stefano Valtulini Kawasaki + 40,752 17. Loris Cresson Yamaha + 43,033 18. Patrick Hobelsberger Honda + 47,477 19. Andy Verdoia Yamaha + 49,918 20. Maria Herrera Yamaha + 49,950 21. Galang Hendra_Pratama Yamaha + 50,089 22. Luigi Montella Yamaha > 1 min Out Lachlan Epis Yamaha > 1 min