Portimão, Superpole: Locatelli spielt mit Gegnern

Mit der dritten Pole-Position in Folge peilt Yamaha-Ass Andrea Locatelli beim Supersport-Meeting in Portimão die nächsten Siege an. Als bester Deutscher qualifizierte sich Philipp Öttl (Kawasaki) auf Startplatz 6.

Das Superpole-Format der Supersport-WM entspricht dem der Superbike-Kategorie. In der 25-minütigen Session WM stehen den SSP-Piloten allerdings keine Qualifyer-Reifen zur Verfügung. Theoretisch könnte also bereits in den ersten Minuten die Bestzeit gefahren werden, in der Realität fällt die Entscheidung aber erst in den letzten Minuten.



Die Temperaturen zu Beginn der Superpole in Portimão um 11:40 Uhr Ortszeit mit 31 Grad bereits sehr warm.



Die freien Trainings am Freitag dominierte Yamaha-Pilot Andrea Locatelli, der in dieser Saison alle Superpole- und Rennsiege abräumte und auch für Portimão der klare Favorit ist.

Im dritten Training am Samstagvormittag fuhr jedoch Markenkollege Jules Cluzel (GMT 94) in 1:45,299 min die bisher schnellste Zeit an diesem Wochenende.



Zum Vergleich: Der aktuelle Pole-Rekord von 1:44,220 min wurde 2019 von Federico Caricasulo (Yamaha) aufgestellt.



Für die erste ernstzunehmende Zeit sorgte erwartungsgemäß Locatelli nach wenigen Minuten. In 1:44,647 fehlten dem Bardahl Evan Bros-Piloten nur 0,4 sec auf den Rekord. An dieser Zeit hatten die Gegner zu knabbern. Selbst der zweitplatzierte Cluzel hatte zehn Minuten vor dem Ende noch einen Rückstand von 0,6 sec auf den Überflieger.



In Gefahr geriet die Locatelli-Zeit zu keinem Zeitpunkt, auch wenn Cluzel mit seiner letzten fliegenden Runde auf 0,226 sec Rückstand verkürzte. Die erste Startreihe komplettiert Corentin Perolari mit der zweiten GMT94-Yamaha.

Bester Kawasaki-Pilot wurde Lucas Mahias (+0,740 sec) auf Platz 5. Sein Puccetti-Teamkollege Philipp Öttl (Kawasaki) erreichte mit 0,8 sec Rückstand Startplatz 6 in der zweiten Reihe.



Die beste MV Agusta stellte Raffaele De Rosa auf Startplatz 9, die beste Honda pilotierte in Abwesenheit von Hikari Okubo (Sturz in Jerez) der Deutsche Patrick Hobelsberger in 1:47,256 min (+2,6 sec) auf die 18. Startposition.

Ergebnis Superpole, Supersport-WM in Portimão