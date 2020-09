Lucas Mahias’ Teamchef hält Strafe für einen «Witz»

Am Freitag hagelte es in Aragon Strafen vom FIM World SBK Stewards Panel. Unter den über 20 Sündern ist auch der ehemalige Supersport-Weltmeister Lucas Mahias aus dem Team Puccetti Kawasaki.

23 Fahrer aus der Supersport-300-Klasse wurden am Freitag zur Rennleitung zitiert und durften wegen Bummelns nicht an FP2 teilnehmen oder müssen auf FP3 am Samstagmorgen verzichten.



Das gleiche Schicksal ereilte den ehemaligen Supersport-Weltmeister Lucas Mahias aus dem Kawasaki-Team von Manuel Puccetti. Der Franzose wurde ebenfalls wegen «gefährlicher Fahrweise» vorgeladen, doch der Hintergrund ist ein anderer.



«Er hatte nur eine leichte Berührung mit Okubo», ärgerte sich Teamchef Puccetti. «Hikari bummelte auf der Geraden auf der Ideallinie und nur Lucas wurde bestraft, ein Witz.»



Nach FP2 am Freitagnachmittag nahm die Rennleitung zahlreiche Supersport-Piloten unter die Lupe, es ist davon auszugehen, dass weitere Strafen folgen.