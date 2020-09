Barcelona, Freitag: Schlappe für SSP-Leader Locatelli

Nach neun Siegen aus neun Rennen erwartet man von Supersport-Leader Andrea Locatelli immer die besten Leistungen. Am ersten Trainingstag in Barcelona stahl ihm aber unter anderem Philipp Öttl die Show.

Am Vormittag sah man ein in dieser Saison ungewohntes Bild: Mit Lucas Mahias (Kawasaki) in 1:45,682 min als Trainingschnellster, gefolgt von Isaac Vinales (Yamaha) und Philipp Öttl (Kawasaki) reihte sich Seriensieger Andrea Locatelli (Yamaha) nur auf der vierten Position ein. Die Top-5, ergänzt durch Steven Odendaal (Yamaha), lagen innerhalb nur 0,3 sec.



Mit 1,9 sec Rückstand belegt Honda-Pilot Patrick Hobelsberger den 17. Platz.



Zu Beginn des zweiten Trainings der Supersport-WM 2020 in Barcelona war die Piste durch die SBK-Piloten zwar ein wenig trocken gefahren, an die Zeiten vom FP1 kam dennoch niemand heran.

Durch die nasse Piste verlief das FP2 noch ungewöhnlicher: Während nach 20 Minuten Raffaele De Rosa (MV Agusta) in 1:58,423 min vor Vinales, Danny Webb und Kevin Manfredi (alle Yamaha) führte, waren mit Locatelli, Mahias, Öttl und Odendaal vier Top-Piloten noch keine einzige Runde gefahren.



Als Locatelli bei noch zehn Minuten ins Training eingriff, fuhr der Überflieger der Supersport-WM 2020 schon in seiner zweiten fliegenden Runde in 1:55,519 min eine neue Bestzeit – 1,4 sec schneller als der zweitplatzierte Can Öncü (Kawasaki).

Aber die Bedingungen wurden mit jeder gefahrenen Runde besser, die Zeiten immer schneller. Nur Augenblicke später war es Locatelli, dem 2,6 sec auf die Bestzeit von Vinales fehlten.



Am Ende waren die schnellsten Rundenzeiten nur noch 2 sec hinter denen vom FP1 entfernt. Für die Bestzeit sorgte Vinales in 1:47,711 min, dann Mahias (+0,6 sec) und Locatelli (+0,8 sec). Philipp Öttl reihte sich als Zehnter ein, Patrick Hobelsberger fuhr keine gezeitete Runde.