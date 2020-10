Magny-Cours, Lauf 1: Locatelli kann es auch im Regen

Das erste Rennen der Supersport-WM 2020 in Magny-Cours gewann Weltmeister Andrea Locatelli (Yamaha). Regenspezialist und Pole-Setter Kyle Smith (Yamaha) vermasselte alles. Philipp Öttl auf Platz 14.

Zum Start in den ersten Lauf der Supersport-WM 2020 in Magny-Cours stand das Wasser förmlich auf der Piste, die Bedingungen für die 25 Piloten waren extrem kritisch. Mit nur 14 Grad war der Asphalt sehr kühl.



Aus der ersten Startreihe starteten Kyle Smith (GMT94 Yamaha) und die Kawasaki-Piloten Lucas Mahias und Manuel Gonzalez. Philipp Öttl qualifizierte sich auf Startplatz 18. Patrick Hobelsberger war nicht am Start.

Nach einer turbulenten Startrunde übernahm etwas überraschend Andrea Locatelli die Führung. Der Weltmeister wollte wohl beweisen, dass er auch im Regen schnell fahren kann und hielt rundenlang Mahias und Smith fehlerfrei in Schach.



Smith verabschiedete sich mit einem Sturz aus dem Kampf um den Sieg stürzte, aber auch Mahias fand keinen Weg am schnellen Yamaha-Piloten vorbei. Am Ende gewann Locatelli mit 1,3 sec Vorpsrung auf den Franzosen.



Den dritten Platz sicherte sich der nur von Platz 16 gestartete Hannes Soomer (Yamaha).

Weil Glenn van Straalen in der vorletzten Runde stürzte und auf der Strecke liegen blieb, wurde das abgebrochen.



Fast 30 sec hinter den Top-3 lieferte eine größere Gruppe unterhaltsame Positionskämpfe, der Rennabbruch verhinderte das große Finale. Den vierten Platz sicherte sich so Raffaele De Rosa (MV Agusta) vor Kevin Manfredi (Yamaha) und Can Öncü (Kawasaki).



Philipp Öttl fuhr zeitweise auf der achten Position, doch der Kawasaki-Pilot verlor in den letzten Runden viele Plätze und kreuzte die Ziellinie auf Platz 14.

So lief das Rennen

Start: Mahias vor Locatelli und Smith. Öttl auf 14. Das Mittelfeld fährt in dichter Gischt.

Runde 1: Locatelli 0,3 sec vor Mahias und 2 sec vor Smith. Öttl auf 14. Sturz Vinales.

Runde 2: Mahias schnellste Rennrunde in 1:59,459 min.

Runde 3: Die Top-3 fahren bis zu 3 sec schneller als der viertplatzierte Gonzalez! Locatelli in 1:57,394 min am schnellsten.

Runde 4: Locatelli, Mahias und Smith fahren 1:57 min, der Rest 1:59 min. Öncu auf dem Vormarsch – von Startplatz xx vor auf Platz 7!

Runde 5: Locatelli mit schnellste Rennrunde in 1:56,622 min 1,3 sec vor Mahias und 4,1 sec vor Smith. Öttl auf Platz 12. Sturz Galang Hendra

Runde 6: Okubo gibt das Rennen auf.

Runde 7: Mahias nur noch 0,3 sec hinter Locatelli. Der drittplatzierte Smith stürzt. Er reiht sich auf Platz 14 wieder ein. Um Platz 3 kämpfen nun sechs Piloten. Öttl Neunter.

Runde 8: Mahias schnellste Rennrunde in 1:55,966 min. Soomer hat sich auf Platz 3 durchgesetzt. Sturz Hanika. Öttl auf Platz 8.

Runde 9: Mahias könnte schneller als Locatelli fahren, verzichtet aber auf einen Angriff. Smith (8.) vorbei an Öttl (9.). Soomer schnellster Mann auf der Piste (1:55,792 min).

Runde 10: Locatelli 0,9 sec vor Mahias. Smith (8.) schnellste Rennrunde in 1:54,912 min – er könnte sich noch Platz 3 zurückholen!

Runde 11: Smith (8.) hat zur Gruppe um Platz 4 aufgeschlossen.

Runde 12: Mahias kann Locatelli scheinbar nicht mehr folgen. Öttl (10.) fällt hinter Fuligni (9.) zurück.

Runde 13: Locatelli 1,2 sec vor Mahias und 13 sec vor Soomer. Smith stürzt erneut – jetzt ist es für den Briten gelaufen.

Runde 14: Mahias holt wieder auf Locatelli auf – nur noch 0,6 sec Rückstand. Öttl auf Platz 9.

Runde 15: Die Top-2 liegen 14 sec vor dem Dritten Soomer!

Runde 16: De Rosa (4.) führt die große Verfolgergruppe an. Öttl nur noch auf Platz 13.

Runde 17: Schnellste Rennrunde Locatelli in 1:53,962 min. Sturz Glenn van Straalen – das Rennen wird abgebrochen. Locatelli gewinnt vor Mahias. 3. Soomer.

Ergebnis Supersport-WM, Magny-Cours, Lauf 1 Pos Fahrer Motorrad Zeit/Diff 1. Andrea Locatelli Yamaha 33:44,088 min 2. Lucas Mahias Kawasaki + 1,326 sec 3. Hannes Soomer Yamaha + 15,664 4. Raffaele De Rosa MV Agusta + 29,211 5. Kevin Manfredi Yamaha + 29,506 6. Can Öncü Kawasaki + 30,110 7. Manuel Gonzalez Kawasaki + 30,701 8. Federico Fuligni MV Agusta + 46,656 9. Peter Sebestyen Yamaha 10. Danny Webb Yamaha 11. Corentin Perolari Yamaha 12. Steven Odendaal Yamaha 13. Isaac Vinales Yamaha 14. Philipp Öttl Kawasaki 15. Axel Bassani Yamaha 16. Alejandro Ruiz Yamaha 17. Loris Cresson Yamaha 18. Andy Verdoia Yamaha Out Glenn van Straalen Yamaha Out Kyle Smith Yamaha Out Karel Hanika Yamaha Out Galang Hendra Pratama Yamaha Out Hikari Okubo Honda Out Stephane Frossard Yamaha NS Patrick Hobelsberger Honda