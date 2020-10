Magny-Cours, Freitag: Kyle Smith in eigener Welt

Kyle Smith beendete die beiden freien Trainings der Supersport-WM in Magny-Cours am Freitag als Schnellster, der GMT94-Yamaha-Pilot blieb 0,812 sec vor dem Zweiten! Philipp Öttl landete im Regen auf Platz 11.

Seit Donnerstagnacht regnet es in Magny-Cours mal mehr, mal weniger – alle Trainings am Freitag finden auf nasser Strecke statt.



In FP1 sorgte der Este Hannes Soomer als Schnellster für eine Überraschung, der Kallio-Yamaha-Pilot fuhr in 1:57,444 min Bestzeit.



Diese Zeit hielt in der zweiten 45-minütigen Session am Freitagnachmittag nicht lange. Nach 20 Minuten führte der Italiener Axel Bassani (Soradis Yamaha Motoxracing), der in FP1 nur 13. wurde.

Zur Halbzeit von FP2 fuhr Steven Odendaal (EAB Ten Kate Yamaha) in 1:55,517 min die bis dahin mit Abstand schnellste Zeit, der Südafrikaner wurde aber sogleich von Kyle Smith (GMT94 Yamaha) mit 1:55,209 min überrumpelt. Und dann übernahm Weltmeister Andrea Locatelli mit 1:55,165 min die Führung und bewies nach Rang 8 in FP1, dass er auch im Regen schnell sein kann.



In den letzten sechs Minuten wurden die Zeiten noch einmal deutlich verbessert. Smith steigerte sich auf 1:54,549 und dann auf 1:54,250 min, was die Freitags-Bestzeit bedeutete. Damit blieb der Engländer 0,812 sec vor dem Zweiten Lucas Mahias und 0,915 vor dem Dritten Locatelli.

MV Agustas Nummer 1 Raffaele De Rosa rutschte 14 min vor Schluss auf Platz 6 liegend aus – der Italiener fiel noch bis auf Rang 10 zurück.



Für Philipp Öttl ist die Strecke in Frankreich neu, der Bayer aus dem Team Puccetti Kawasaki landete mit 2,817 sec Rückstand auf Platz 11.



Patrick Hobelsberger (Dynavolt Honda) wurde 22. und verlor 5,459 sec auf die Spitze. Zu Teamkollege Hikari Okubo (16.) fehlen dem Landauer über 2 sec.

Kombinierte Zeitenliste Supersport-WM Magny-Cours, Freitag:

1. Kyle Smith, Yamaha, 1:54,250 min

2. Lucas Mahias, Kawasaki, +0,812 sec

3. Andrea Locatelli, Yamaha, +0,915

4. Steven Odendaal, Yamaha, +1,028

5. Kevin Manfredi, Yamaha, +1,238

6. Hannes Soomer, Yamaha, +1,433

7. Peter Sebestyen, Yamaha, +2,091

8. Karel Hanika, Yamaha, +2,213

9. Axel Bassani, Yamaha, +2,327

10. Raffaele De Rosa, MV Agusta, +2,531

11. Philipp Öttl, Kawasaki, +2,817

22. Patrick Hobelsberger, Honda, +5,459