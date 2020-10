Magny-Cours, Superpole: Desaster für Philipp Öttl

Beim Meeting der Supersport-WM 2020 in Magny-Cours holte sich Kyle Smith (Yamaha) die Pole-Position. Abgeschlagen qualifizierten sich Philipp Öttl und Patrick Hobelsberger nur auf hintere Startplätze.

Das Superpole-Format der Supersport-WM entspricht dem der Superbike-Kategorie. In der 25-minütigen Session verwenden die Piloten normale Rennreifen. Bei den immer noch feuchten Bedingungen kamen profilierte Reifen zum Einsatz.



In den nassen Trainings dominierte Kyle Smith, der bei GMT94 Yamaha den verletzten Jules Cluzel ersetzt. Der Brite führte die Superpole auch in der Anfangsphase souverän an, bis auch Manuel Gonzalez (Kawasaki) mit einer zwischenzeitlichen Bestzeit von 1:51,720 min Ambitionen auf die Superpole anmeldete.



Übrigens: Das Yamaha-Team WRP Wepol setzt in Magny-Cours neben Danny Webb eine zweite R6 mit dem ehemaligen GP-Fahrer Karel Hanika ein.

Die Streckenverhältnisse wurden mit jeder gefahrenen Runde immer besser, so auch die Rundenzeiten. Zehn Minuten vor dem Ende führte Isaac Vinales in 1:51,180 min die Zeitenliste an, dann unterbot Smith den Spanier zuerst um 0,9 sec an, um seinen Vorsprung nur eine Runde später in 1:49,927 min auf 1,2 sec auszubauen.



Weit von den besten Zeiten entfernt: Der bereits als Weltmeister feststehende Andrea Locatelli (+2,9 sec/Yamaha) und Philipp Öttl (+4,9 sec/Kawasaki).

In den letzten fünf Minuten steigerte sich Smith weiter deutlich und sicherte sich in 1:49,318 min die Pole-Position. Den zweiten Startplatz holte sich Lokalmatador Lucas Mahias (Kawasaki). Die erste Startreihe komplettiert Supersport-300-Weltmeister Manuel Gonzalez (Kawasaki).



Locatelli fuhr in der finalen Phase noch auf Startplatz 4 nach vorne. Ebenfalls aus Reihe 2 starten Raffaele De Rosa (MV Agusta) und Galang Hendra Pratama (Yamaha).



Für die deutschsprachigen Teilnehmer war die Superpole in Magny-Cours ein Desaster: Öttl büßte auf der für ihn neuen Rennstrecke 3,9 sec ein und landete abgeschlagen auf Startplatz 18. Für Honda-Pilot Patrick Hobelsberger blieb mit 6,5 sec Rückstand nur die 25. Position.