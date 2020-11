Noch ein Moto2-Ass: Bo Bendsneyder 2021 auf Yamaha

Ehemalige Moto2-Piloten überzeugten in den letzten Saison der Supersport-WM durch die Bank. In der Saison 2021 sehen wir mit Bo Bendsnyder auf einer Yamaha R6 von EAB Racing einen weiteren Fahrer aus dem GP-Paddock.

In der Supersport-WM 2020 kooperierten die niederländischen Teams Ten Kate und EAB Racing, 2021 sehen wir aber erstmals seit 2016 wieder ein reinrassiges Supersport-Team von Ten Kate. EAB Racing macht alleine weiter, vertraut beim Motor-Tuning aber weiterhin auf die Künste der Truppe aus Nieuwleusen.

Nachdem er in der abgelaufenen Saison gute Erfahrungen mit Steven Odendaal machte, verpflichtete EAB-Boss Ferry Schoenmakers nach Informationen von Racesport.nl für sein Team mit Bo Bendsneyer erneut einen Moto2-Piloten.



Zur Erinnerung: Mit Sandro Cortese, Randy Krummenacher und Andrea Locatelli wurden die letzten drei Weltmeisterschaften von Piloten gewonnen, die ihre Wurzeln in der mittlerer GP-Kategorie hatten!

Bendsneyder gewann 2015 den Red Bull Rookies Cup und fuhr in seiner ersten Moto3-Saison 2016 mit einer KTM zwei Podestplätze ein. Seit der 21-Jährige 2018 in die Moto2 wechselte, fährt er jedoch hinterher – das hat der diesjährige WM-Dritte, Philipp Öttl, jedoch auch.



«Das Talent von Bo steht für mich außer Frage», zitiert Racesport.nl Schoenmakers. «Ich bin überzeugt, dass wir gemeinsam in der kommenden Saison gute Ergebnisse bei der FIM-Supersport-Weltmeisterschaft erreichen werden. Wir freuen uns sehr, dass er für 2021 zu unserem Team stoßen wird.»

Bendsneyder steht in der Moto2 2020 bei NTS RW Racing unter Vertrag und wird noch die Meetings in Valencia am kommenden Wochenende sowie eine Woche später in Portimão bestreiten. Mit bisher nur sieben Punkte auf dem Konto, sehnt der aus Rotterdam stammende Niederländer den Wechsel in die seriennahe Weltmeisterschaft entgegen.



«Ich freue mich sehr, nächstes Jahr in der Supersport-WM für EAB Racing anzutreten», versicherte Bendsneyder. «Ich kann den ersten Test kaum erwarten, um in die neue Saison zu starten.»