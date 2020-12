Pseudo-Europameister Manfredi wird Titel verteidigen

Kevin Manfredi geht erneut für AltoGo-Racing an den Start

Als Gaststarter stieg Kevin Manfredi beim Meeting in Portimão in die Supersport-WM 2020 ein und gewann die WorldSSP-Challenge. Nun verlängerte der Yamaha-Pilot mit dem AltoGo-Team.

Die WorldSSP-Challenge ersetzte 2020 die European Supersport Serie (ESS), die bis 2019 im Rahmen der europäischen Supersport-Meetings ausgetragen wurde. Letzter Sieger, und damit faktisch Europameister, ist Kevin Manfredi.



Der Italiener im AltoGo Yamaha-Team überzeugte mit fünften Plätzen in Barcelona und Magny-Cours, jeweils im ersten Rennen, und kämpfte konstant um einen Top-10-Platz.

Manfredi liebäugelte für 2021 auch mit einem Wechsel in die MotoE, letztendlich verlängerte er aber seinen Vertrag mit AltoGo und wird erneut die Europa-Events der Supersport-WM sowie die italienische Supersport-Meisterschaft bestreiten.



«Diese Option hatte ich schon länger, aber ich verhehle nicht die Tatsache, dass ich weitere Angebote auf dem Tisch liegen hatte und auch für die MotoE verhandelt habe. Mein Wunsch war aber, mit derselben Truppe eine weitere Saison in der Supersport-WM zu fahren», sagte der Vollbartträger. «Ich erwarte nichts, will mich aber von Rennen zu Rennen verbessern und versuchen, die Top-5 der Weltmeisterschaft zu erobern- Zwei Mal habe ich das 2020 bereits geschafft.»

Teams & Fahrer Supersport-WM 2021:

Puccetti Kawasaki: Phillip Öttl (D), Can Öncü (TR)

Orelac Kawasaki: Raffaele De Rosa (I), Leonardo Taccini (I)

WRP Wepol Yamaha: Danny Webb (GB)

GMT94 Yamaha: Jules Cluzel (F), Federico Caricasulo (I)

Toth Yamaha: Peter Sebestyen (H), Richard Bodis (H)

Kallio Yamaha: Soomer?

Evan Bros Yamaha: Steven Odendaal (ZA)

ParkinGO Yamaha: Manuel Gonzalez (E)

EAB Yamaha: Bo Bendsneyder (NL)

MS Yamaha: Nuno? Szkopek?

Ten Kate Yamaha: Dominique Aegerter (CH), Galang Hendra Pratama (IND)

RGR Yamaha: Filippo Fuligni (I)

AltoGo Yamaha: Kevin Manfredi (I)

CM Yamaha: Luca Bernardi (I)

MV Agusta: ?