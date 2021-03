So hilft GMT94 Yamaha dem französischen Nachwuchs 02.03.2021 - 07:04 Von Kay Hettich

Supersport-WM © GMT94 In Magny-Cours wird GMT94 eine dritte Yamaha R6 einsetzen

GMT94-Teamchef Christophe Guyot engagiert sich vorbildlich in der Nachwuchsarbeit in Frankreich. Sein Support reicht bis in die Supersport-WM.