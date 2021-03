Anthony West: Erste Rennen nach Sperre – und Siege

Am 14. März lief die FIM-Sperre wegen Dopings von Anthony West West ab. Nur eine Woche später stand der Australier wieder als Sieger auf dem Podest.

Sein letztes Rennen fuhr Anthony West in der brasilianischen Superbike im Juli 2019, dann wurde der 39-Jährige von der FIM mit einer Dopingsperre sanktioniert, die am 14. März 2021 ablief. Ende Januar verriet West, dass er 2021 mit Yamaha an der Australischen Superbike Serie (ASBK) teilnehmen wird. Weil das erste Saisonrennen am letzten Wochenende seiner Sperre stattfand, fehlte der Haudegen in der Startaufstellung.



Für sein Renn-Comeback nutzte West daher eine Club-Veranstaltung von «Motorcycle Sportsmen of Queensland» auf den Morgan Park Raceway. Das fahrerische Niveau dieser Events ist durchaus ansprechend. So war mit Callum Barker zum Beispiel der australische Supersport-Champion von 2018 am Start.

Fünf Rennen wurde veranstaltet – West gewann davon vier und wurde in einem Dritter.



«Zurück zu den Wurzeln – Nach meinem ersten Rennwochenende nach einer sehr langen Zeit, in der ich sonst nur Trucks gefahren bin, habe ich ein fettes Grinsen im Gesicht», kommentierte West. «Die Rennen in Morgan Park waren ein perfekter Start, um die Spinnweben abzuwischen und meine Sinne zu schärfen. Nach diesem Tag kriegt man mich nicht wieder vom Bike herunter.»

West gab indirekt zu, dass er sein Comeback ohne Hilfe nicht geschafft hätte.



«Vielen Dank an die Menschen hinter mir, die mich wieder in den Rennsport getrieben haben und mich immer durch die Höhen und Tiefen unterstützt haben. Ich brauchte einen Schubs, um zurück zu kommen», sagte der 39-Jährige.