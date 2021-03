Anthony West (39) hat seine Dopingsperre abgesessen

Auf diesen Tag hat Anthony West seit September 2018 gewartet. Seine Sperre vom Weltverband FIM wegen Dopings ist abgelaufen; ab heute darf der Australier wieder an jeder Rennserie teilnehmen.

Nur für Außenstehende war es eine unterhaltsame Geschichte: Als der Motorradweltverband FIM Anthony West wegen Dopings sperrte, startete der Australier eine Schlammschlacht in den sozialen Medien. Der beliebte Haudegen überzog die FIM mit Kuroptionsvorwürfen und hielt die Funktionäre zum Narren, in dem er in die brasilianische Superbike-Serie auswich.

Am Ende hatte aber die FIM den längeren Atem und West war dazu verdammt, seine Sperre abzusitzen. Wegen seine Engagements in Südamerika betrug diese 30 statt ursprünglich 24 Monate. Seelisch war West zwischenzeitlich zerstört und suizidgefährdet. Seinen Lebensunterhalt verdiente er sich während dieser Zeit als LKW-Fahrer und mit einer Tätigkeit bei einem persönlichen Sponsor, einem Trailer-Hersteller.



Am heutigen 14. März 2021 ist diese quälend lange Zeit abgelaufen!

Mit bald 40 Jahren (er hat am 17. Juli Geburtstag) ist West noch voller Tatendrang und bereitete sich seit einem Jahr mit einer Yamaha R6 auf sein Comeback vor.



Ende Januar verriet West, dass er 2021 mit Yamaha an der Australischen Superbike Serie (ASBK) teilnehmen wird.



Außerdem kehrt der Haudegen mit Victor Racing in die aufstrebende Asian Road Racing Championship (ARRC) zurück. Es ist das Team, mit dem West 2018 seine letzte Saison gefahren ist. Seinerzeit führte er die Gesamtwertung an, als er vor Saisonende gesperrt wurde und den Titelgewinn verpasste.