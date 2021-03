Philipp Öttl: «In keinem anderen Team gefühlt»

Sechs Fahrer sitzen in der Supersport-WM 2021 auf einer Kawasaki ZX-6R, dem Papierformat nach hat der letztjährige WM-Dritte Philipp Öttl aus dem Puccetti-Team die besten Chancen. Ab Montag testet der Bayer in Misano.

Mit WM-Rang 3 hat Philipp Öttl in seiner ersten Saison in der Supersport-WM alle Erwartungen übertroffen. Nach dem Aufstieg von Puccetti-Teamkollege und Vizeweltmeister Lucas Mahias in die Superbike-Klasse ist Öttl die neue Nummer 1 bei Kawasaki. Obwohl die ZX-6R schon 13 Jahre auf dem Buckel hat, ist sie nach wie vor konkurrenzfähig, 2020 landete der Bayer in 15 Rennen viermal auf dem Podium.

Seit Dezember war Öttl regelmäßig in Spanien beim Trainieren und bereitete sich auf die Weltmeisterschaft 2021 vor, die vom 21. bis 23. Mai im MotorLand Aragón in Spanien ihren Auftakt hat. Kommende Woche Montag und Dienstag findet in Misano/Italien ein großer Test statt, an dem elf Fahrer aus der Superbike- und vier aus der Supersport-WM teilnehmen.

Unter ihnen Philipp Öttl. Vom 24-Jährigen wird viel erwartet, sein Team Puccetti Kawasaki gehört zu den erfolgreichsten der letzten Jahre. 2015 und 2016 wurden die Italiener mit Kenan Sofuoglu Weltmeister und gewannen seither jedes Jahr Rennen.



«Ich habe meine Jungs seit November nicht mehr gesehen, als ich sie in der Werkstatt besucht habe», erzählte Öttl vor dem Misano-Test. «Erst werde ich mich an die Arbeitsweise und das Motorrad gewöhnen und versuchen, wieder das richtige Gefühl zu bekommen. Dann kann ich mich mit der Elektronik und den Federelementen beschäftigen, wir haben von WP neues Material bekommen. Das sind die zwei wichtigsten Punkte für uns.»

Philipp hat dieses Jahr den Türken Can Öncü als neuen Teamkollegen, der als jüngster Fahrer einen Moto3-GP gewann. «Teil der Kawasaki-Familie zu sein, ist einmalig», meint Öttl. «In keinem anderen Team habe ich so etwas gefühlt. Dass ich ein weiteres Jahr für Puccetti und Kawasaki fahre ist die richtige Entscheidung, das wird uns voranbringen. Mit Can zu arbeiten wird lustig, er hatte schon letztes Jahr ein Motorrad von Puccetti.»



«Viele Fahrer im Paddock träumen davon, für dieses Team zu fahren», ergänzte Öncü. «Noch kenne ich nicht einmal die Namen der Leute, ich habe viel zu lernen.»

Teilnehmer Supersport-WM 2021

Fahrer Nation Motorrad Team Philipp Öttl GER Kawasaki Puccetti Racing Can Öncü TUR Kawasaki Puccetti Racing Steven Odendaal RSA Yamaha Evan Bros. Team Jules Cluzel FRA Yamaha GMT94 Federico Caricasulo ITA Yamaha GMT94 Hannes Soomer EST Yamaha Kallio Racing Vertti Takala FIN Yamaha Kallio Racing offen

MV Agusta MV Agusta Corse Clienti Niki Tuuli FIN MV Agusta MV Agusta Corse Clienti Dominique Aegerter SUI Yamaha Ten Kate Galang Hendra Pratama INA Yamaha Ten Kate Manuel Gonzalez ESP Yamaha ParkinGo Daniel Webb GBR Yamaha WRP Wepol Raffaele De Rosa ITA Kawasaki Orelac Verdnatura Leonardo Taccini * ITA Kawasaki Orelac Verdnatura Peter Sebestyen HUN

Yamaha Racing Team Hungary Pawel Szkopek POL Yamaha MS Racing Marc Alcoba ESP Yamaha MS Racing Kevin Manfredi * ITA Yamaha Altogo Racing Thomas Gradinger * AUT Yamaha DK Motorsport Luigi Montella * ITA Yamaha Chiodo Moto Luca Bernardi RSM Yamaha CM Racing Randy Krummenacher SUI Yamaha EAB Racing Stephane Frossard * SUI Yamaha Moto Jura Vitesse Shogo Kawasaki * JPN Kawasaki Motozoo Puccetti Michel Fabrizio ITA Kawasaki Motozoo Puccetti Federico Fuligni ITA Yamaha VFT Racing Davide Pizzoli ITA Yamaha VFT Racing Christoffer Bergman SWE Yamaha Wójcik Racing

* SSP-Challenge (nur Europa-Rennen)