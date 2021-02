Anthony West fährt 2021 in zwei FIM-Meisterschaften

Am 14. März läuft die Dopingsperre von Anthony West ab. Der 39-Jährige hat sich gleich in zwei Rennserien unter dem Dach der FIM eingeschrieben.

Nur kurz ließ sich Anthony West von der im September 2018 verhängten Dopingsperre entmutigen. Schnell kehrte der Kampfgeist des Australiers zurück, durch seine Teilnahme an der Brasilianischen Superbike-Serie provozierte er die FIM sogar noch. Am Ende saß aber der Weltverband am längeren Hebel, West beugte sich zähneknirschend.

Doch nur noch etwas mehr als einen Monat am 14. März hat der 39-Jährige hat seine Strafe abgesessen und erhält seine Lizenz zurück.



Ende Januar verriet West, dass er 2021 mit Yamaha an der Australischen Superbike Serie (ASBK) teilnehmen wird. Allerdings wird der Haudegen mindestens das erste Saisonrennen verpasen, denn die ASBK 2021 beginnt bereits am 20./21. Februar.



Nun unterschrieb West aber einen weiteren Vertrag: Mit Victor Racing wird der Routinier die Asian Road Racing Championship 2021 (ARRC) bestreiten. Es ist das Team, mit dem West 2018 seine letzte Saison gefahren ist. Seinerzeit führte er die Gesamtwertung an, als er vor Saisonende gesperrt wurde und den Titelgewinn verpasste.

Die ARRC 2021 beginnt Anfang Juni in Sepang/Malaysia. Weitere Stationen sind Zhubai/China, Buriram/Thailand und Bend Motorsport Park/Australien. Bei seinem Heimrennen findet zeitgleich auch ASBK statt. Insgesamt besteht die Asien-Meisterschaft aus sechs Veranstaltungen; in Sepang und Buriram finden jeweils zwei Events statt.