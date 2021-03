Purzelnde Rekorde: Verantwortlich ist neue Kurve 10

Bereits am ersten Testtag der beiden Supersport-Klassen wurden auf dem Circuit de Catalunya sämtliche Rekorde unterboten. Das liegt nicht nur daran, dass sich die Fahrer und Teams verbessert haben.

Auf dem «Circuit de Barcelona-Catalunya» fand 1992 zum ersten Mal ein Motorrad-GP statt, das Layout wurde seither mehrmals angepasst. Auch Anfang dieses Jahres rollten die Baumaschinen an. Konkret ging es um Kurve 10, die Valentino Rossi 2019 spöttisch mit einem Supermarkt-Parkplatz verglichen hatte.

Angekündigt hatten die Verantwortlichen eine erweiterte Auslaufzone für mehr Sicherheit und vor allem eine Rückkehr zu den Wurzeln des Layouts. Das Projekt, das gemeinsam mit dem Automobil-Weltverband FIA und dem Motorrad-Weltverband FIM ausgearbeitet wurde, ist seit Ende Januar fertigstellt.

Historisch war die Kurve 10 von Montmeló, genannt «La Caixa», eine langgezogene Linkskurve. Nach dem tödlichen Unfall von Luis Salom 2016 wurden aber Änderungen an der Streckenführung vorgenommen, unter anderem wich die Motorrad-WM in Turn 10 auf die Variante aus, die von der Formel 1 schon seit 2004 genutzt wurde: Eine scharfe und dadurch langsamere Linkskurve. Diese gehört der Vergangenheit an, Kurve 10 ist jetzt ein Kompromiss aus den beiden ursprünglichen Lösungen.

Die Fahrer der drei SBK-Kategorien haben diese Woche Premiere mit dem neuen Layout, 2020 war der Circuit erstmals im Kalender. Am Montag und Dienstag testen die Piloten der beiden Supersport-Klassen, am Mittwoch und Donnerstag ist die Strecke den Superbike-Assen vorbehalten.

Bereits am Montag wurde deutlich, wie schnell die neue Streckenführung ist: Bahattin Sofuoglu blieb 0,318 sec unter der schnellsten je gefahrenen Supersport-300-Rundenzeit. Und Dominique Aegerter war in der Supersport-WM um 0,155 sec schneller als der Pole-Rekord!

«Wieviel die neue Kurve 10 wirklich ausmacht, können wir erst sagen, wenn wir die Daten übereinandergelegt haben», erzählte Ten-Kate-Teammanager Kervin Bos.

«Sie haben eine schöne Kurve gemacht», ergänzte Aegerter. «Mir haben die anderen zwei zwar auch gefallen, für die Sicherheit ist das aber ein guter Schritt vorwärts. Es hat unheimlich viel Grip in dieser Kurve, sie macht Spaß zu fahren.»

Ergebnisse Supersport-Test Barcelona, 29. März:

1. Dominique Aegerter, Yamaha, 1:44,803 min

2. Federico Caricasulo, Yamaha, +0,280 sec

3. Jules Cluzel, Yamaha, +0,716

4. Steven Odendaal, Yamaha, +1,141

5. Christoffer Bergmann, Yamaha, +1,688

6. Raffaele Da Rosa, Kawasaki, +1,707

7. Marc Alcoba, Yamaha, +1,721

8. Manuel Gonzalez, Yamaha, +1,825

9. Maria Herrera, Yamaha, +1,888

10. Hannes Soomer, Yamaha, +1,913

11. Randy Krummenacher, Yamaha, +1,944

12. Luca Bernardi, Yamaha, +2,056

13. Luigi Montella, Yamaha, +2,063

14. Niki Tuuli, MV Agusta, +2,107

15. Danny Webb, Yamaha, 2,678

16. Federico Fuligni, Yamaha, +2,890

17. Galang Hendra Pratama, Yamaha, +3,045

18. Vertti Takala, Yamaha, +3,173

19. Michel Fabrizio, Kawasaki, +3,496

20. Davide Pizzoli, Yamaha, +3,729

21. Stéphane Frossard, Yamaha, +3,853

22. Pawel Szkopek, Yamaha, +5,628

23. Shogo Kawasaki, Kawasaki, +5,932

24. Leonardo Taccini, Kawasaki, +6,105