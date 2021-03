Barcelona-Test: Domi Aegerter schockt die Konkurrenz

Vier Testsessions haben die Fahrer der Supersport-WM auf dem Circuit de Catalunya am Montag und Dienstag zur Verfügung. Das erste Kräftemessen beendete Dominique Aegerter als Schnellster.

Für die erste nennenswerte Bestzeit in der ersten Testsession am Montagmorgen sorgte nach 17 Minuten Dominique Aegerter aus dem Team Ten Kate Yamaha in erstaunlichen 1:45,385 min.



Zum Vergleich:



Schnellste Rennrunde: Andrea Locatelli (2020), Yamaha, 1:45,869 min



Pole-Rekord: Andrea Locatelli (2020), Yamaha, 1:44,958 min

Nach der ersten Stunde lag Aegerter überragende 1,301 sec vor dem zweitplatzierten Jules Cluzel! Dann verkürzte dessen GMT94-Yamaha-Teamkollege Federico Caricasulo den Rückstand auf 0,771 sec.



14 min vor Schluss verbesserte sich Aegerter an der Spitze auf 1:45,242 min.

Dreimal wurde die Session mit roten Flaggen für längere Zeit gestoppt, während der dritten Unterbrechung endete sie um 13 Uhr.



Damit blieb Aegerter vor Federico Caricasulo, Steven Odendaal und Jules Cluzel, die eine halbe Sekunde auf den Schweizer verlieren.



Der Fünftplatzierte Luigi Montella liegt bereits 1,472 sec zurück, der Italiener blieb knapp vor Ex-Weltmeister Randy Krummenacher aus dem Team EAB Yamaha auf Platz 6.

Die ersten sechs Plätze werden von Fahrern auf einer Yamaha R6 belegt, dann kommt Raffaele De Rosa als bester Kawasaki-Pilot. Der Finne Nicki Tuuli brachte die einzige MV Agusta im Feld auf Platz 15.



Der Westschweizer Stéphane Frossard (Moto Team Jura Vitesse Yamaha) landete auf Rang 21 und verlor über 4,3 sec.



Die Teams von Thomas Gradinger (DK Yamaha) und Philipp Öttl (Kawasaki Puccetti) haben sich gegen die Teilnahme an dem Test entschieden.

Ergebnisse Supersport-WM Barcelona-Test, 1. Session:

1. Dominique Aegerter, Yamaha, 1:45,242 min

2. Federico Caricasulo, Yamaha, +0,507 sec

3. Steven Odendaal, Yamaha, +0,508

4. Jules Cluzel, Yamaha, +0,532

5. Luigi Montella, Yamaha, +1,472

6. Randy Krummenacher, Yamaha, +1,498

7. Raffaele Da Rosa, Kawasaki, +1,691

8. Christoffer Bergmann, Yamaha, +1,697

9. Manuel Gonzalez, Yamaha, +1,747

10. Luca Bernardi, Yamaha, +1,857

11. Danny Webb, Yamaha, +2,039

12. Vertti Takala, Yamaha, +2,063

13. Maria Herrera, Yamaha, +2,197

14. Federico Fuligni, Yamaha, +2,324

15. Niki Tulli, MV Agusta, +2,616

16. Davide Pizzoli, Yamaha, +2,635

17. Hannes Soomer, Yamaha, +2,782

18. Galang Hendra Pratama, Yamaha, +2,787

19. Michel Fabrizio, Kawasaki, +2,988

20. Marc Alcoba, Yamaha, +3,302

21. Stéphane Frossard, Yamaha, +4,373

22. Leonardo Taccini, Kawasaki, +5,914

23. Pawel Szkopek, Yamaha, +6,839

24. Shogo Kawasaki, Kawasaki, +7,171