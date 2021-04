Domi Aegerter in Assen: Knapp unter dem Pole-Rekord

Domi Aegerter in Assen

Nach Almeria, Barcelona und Aragon testete Supersport-WM-Rookie Dominique Aegerter am Montag in Assen. Mit seiner Ten-Kate-Yamaha gelangen ihm erneut hervorragende Rundenzeiten.

«Wir hatten sieben perfekte Testtage und sind bereit für den Saisonstart», sagte Kervin Bos, Teammanager von Ten Kate Yamaha, am Montagabend. Die Niederländer stellen mit Dominique Aegerter einen der Favoriten für die Supersport-WM 2021, der Schweizer konnte sich in Almeria, Barcelona, Aragon und Assen an die R6 anpassen und auf die neue Klasse vorbereiten.

Beim einzigen großen gemeinsamen Test mit den meisten diesjährigen Gegnern in Barcelona ist Aegerter vor Jules Cluzel und Randy Krummenacher Bestzeit gefahren, seine Rundenzeiten waren in allen Tests gut bis herausragend.

So auch am Montag bei besten Bedingungen in Assen, als Aegerter mit dem SC0-Rennreifen von Pirelli 1:37,9 min fuhr. Das ist beinahe auf dem Niveau des Pole-Rekords von Sandro Cortese (Yamaha) aus dem Jahr 2017, als der Schwabe 1:37,799 min fuhr.



Die schnellste Rennrunde von Randy Krummenacher (2018, Yamaha, 1:38,108 min) hat Aegerter unterboten.

«Ich fuhr 87 Runden, es schien sogar etwas die Sonne, wir hatten 25 Grad Celsius Asphalttemperatur», erzählte Domi. «Dass ich besser war als die schnellste Rennrunde, ist positiv. Meine Pace war wegen des Winds aber etwas schwankend. Weil wir über den Tag zehn Grad Unterschied bei der Asphalttemperatur hatten, konnten wir zwei verschiedene Hinterreifen probieren. Das war mein letzter Test, bevor die Supersport-Saison in Aragon für mich losgeht. Es ist gut, dass wir dort getestet und entsprechende Daten haben. Natürlich können wir uns noch in gewissen Bereichen verbessern, insgesamt sind wir aber bereit. Das Team hat jetzt einen Monat Zeit, um alle Daten von unseren vier Teststrecken auszuwerten und das Bike womöglich noch ein bisschen schneller zu machen. Wir sind aber schon jetzt auf Toplevel, alle Komponenten am Motorrad funktionieren.»

Kalender Supersport-WM 2021, Stand 16. April:

21.–23. Mai Aragon/Spanien

28.–30. Mai Estoril/Portugal

11.–13. Juni Misano/Italien

23.–25. Juli Assen/Niederlande

20.-22. August Navarra/Spanien

03.–05. September Magny-Cours/Frankreich

17.–19. September Barcelona/Spanien

24.–26. September Jerez/Spanien

01.–03. Oktober Portimao/Portugal

15.–17. Oktober San Juan/Argentinien

12.–14. November Lombok/Indonesien

Offen Phillip Island/Australien