Aragon, Lauf 1: Aegerter und Öttl auf dem Podium

Das erste Saisonrennen der Supersport-WM 2021 in Aragón war von zahlreichen Stürzen überschattet, auch in der Spitzengruppe. Den Sieg räumte Steven Odendaal ab. Dominique Aegerter und Philipp Öttl überzeugten.

Routinier Jules Cluzel (GMT94 Yamaha) hatte sich beim Saisonauftakt in Aragón die erste Pole der Supersport-WM 2021 gesichert, die erste Startreihe komplettierten MV Agusta-Pilot Niki Tuuli und Kawasaki-Aushängeschild Philipp Öttl. Die WM-Mitfavoriten Steven Odendaal, Dominique Aegerter und Federico Caricasulo (alle Yamaha) nahmen die zweite Reihe in Beschlag. Nach Sturz in der Superpole musste Randy Krummenacher (Yamaha) von Platz 15 in das Rennen starten.

Die dominierenden Piloten im ersten Rennen der Supersport-WM 2021 waren Jules Cluzel (Yamaha) und Niki Tuuli (MV Agusta). In Runde 10 führten die beiden deutlich und machten den Sieg unter sich aus. Doch dann missglückte ein Überholversuch des Finnen, der das Hinterrad des Yamaha-Piloten berührte. Beide stürzten spektakulär und fielen aus. Ernsthaft verletzt schien sich dabei niemand, auch wenn Tuuli ins Medical-Center transportiert wurde.



Die Rennführung übernahm zunächst Philipp Öttl, der aber den Druck von Dominique Aegerter und Stevcn Odendaal nur wenige Runden Stand hielt. Die beiden Yamaha-Piloten wechselten sich in den letzten Runden mehrfach an der Führung ab, auf dem Zielstrich lag der Südafrikaner 0,1 sec vor dem Schweizer und 2,6 sec vor Öttl.



EAB-Pilot Randy Krummenacher (Yamaha) agierte im Rennen unauffällig und kreuzte mit 16 sec Rückstand als Elfter die Ziellinie. Thomas Gradinger musste das Rennen frühzeitig aufgeben.

So lief das Rennen

Start: Cluzel vor Öttl und Aegerter. Dann Odendaal, Tuuli und Caricasulo. Krummi auf 17, Gradinger direkt dahinter.



Runde 1: Cluzel mit einigen Motorradlängen Vorsprung auf Öttl und Aegerter. Sturz Taccini



Runde 2: Die Top-3 setzen sich leicht von Odendaal und Tuuli ab. Tuuli kommt bei m Überholversuch an Odendaal von der Piste ab und verliert eine Sekunde. Alcoba stürzt. Schnellste Rennrunde Öttl in 1:54,918 min.



Runde 3: Schnellste Rennrunde Tuuli in 1:54,327 min. Krummi auf 14. Sturz Montello, Pizzoli und Gradinger rutschen unabhängig voneinander aus.



Runde 4: Cluzel 0,8 sec vor Öttl und Aegerter. Tuuli schnupft Odendaal auf.



Runde 5: Tuuli (3.) holt schnell zur Spitze auf und überholt Aegerter (4.) mit schnellster Rennrunde in 1:54,187 min. Krummenacher auf 13.



Runde 6: Tuuli macht auch kurzen Prozess mit Öttl und jagt nun den führenden Cluzel.



Runde 7: Cluzel 0,3 sec vor Tuuli und 1,4 vor Öttl/Aegerter.



Runde 8: Cluzel muss sein ganzes Können aufbieten, um den schnellen Finnen hinter sich zu halten. Nur die Top-2 fahren 1:54 min. Öttl 2,3 sec zurück.



Runde 9: Desaster für Cluzel – Tuuli kracht dem Franzosen ins Hinterrad, beide stürzen spektakulär. Öttl und Aegerter liegen vor Odendaal.



Runde 10: Öttl 0,1 sec vor Aegerter und 0,5 sec vor Odendaal. Krummenacher auf Platz 11.



Runde 11: Die Top-3 jetzt innerhalb 0,4 sec.



Runde 12: Aegerter presst sich am Ende der Gegengeraden an Öttl vorbei, auch Odendaal schlüpft wenig später beim Kawasaki-Piloten durch.



Runde 13: Odendaal und Aegerter kämpfen um den Sieg, Öttl fällt leicht zurück.



Runde 14: Odendaal und Aegerter gleichauf, Öttl eine Sekunde zurück. Krummi 11.



Letzte Runde: Odendaal gewinnt vor Aegerter und Öttl.

Ergebnis Supersport-WM, Aragon, Lauf 1 Pos Fahrer Motorrad Zeit/Diff 1. Steven Odendaal Yamaha ##:##,### min 2. Dominique Aegerter Yamaha + 0,099 sec 3. Philipp Öttl Kawasaki + 2,635 4. Luca Bernardi Yamaha + 3,956 5. Manuel Gonzalez Yamaha + 4,738 6. Federico Caricasulo Yamaha + 4,817 7. Hannes Soomer Yamaha + 6,121 8. Christoffer Bergman Yamaha + 7,212 9. Raffaele De_Rosa Kawasaki + 8,352 10. Can Oncu Kawasaki + 16,135 11. Randy Krummenacher Yamaha + 16,279 12. Maria Herrera Yamaha + 22,257 13. Kevin Manfredi Yamaha + 22,296 14. Michel Fabrizio Kawasaki + 34,274 15. Galang Hendra Yamaha + 37,978 16. Stephane Frossard Yamaha + 39,308 17. Pawel Szkopek Yamaha + 59,882 18. Shogo Kawasaki Kawasaki > 1 min 19. Leonardo Taccini Kawasaki > 1 min Out Federico Fuligni Yamaha > 1 min Out Jules Cluzel Yamaha > 1 min Out Niki Tuuli MV Agusta > 1 min Out Marc Alcoba Yamaha > 1 min Out Thomas Gradinger Yamaha > 1 min Out Davide Pizzoli Yamaha > 1 min Out Luigi Montella Yamaha > 1 min Out Vertti Takala Yamaha > 1 min