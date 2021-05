Domi Aegerter fragt sich: Wo ist der Speed geblieben?

Nach den hervorragenden Wintertests galt Dominique Aegerter aus dem Team Ten Kate Yamaha bei vielen Experten als Favorit für den Saisonstart der Supersport-WM in Aragon. Am Freitag lief es nicht nach Wunsch.

Sechster im ersten freien Training und Achter im zweiten ergab für Dominique Aegerter am Freitag Platz 6 in der kombinierten Zeitenliste, weil sich nur acht der 28 Fahrer in FP2 steigern konnten. Der Ten-Kate-Pilot verlor fast eine Sekunde auf den Schnellsten Niki Tuuli (MV Agusta).

«Es ist schön, wieder hier Rennen zu fahren», erzählte der Schweizer, der bereits zwei Rennen in der MotoE hinter sich hat und derzeit auf dem zweiten Gesamtrang liegt. «Das ist mein erstes Supersport-Rennen, leider lief der erste Tag nicht so gut. Wir strauchelten dabei den Speed zu finden, wie wir ihn während des Tests hier hatten. Klar waren die Streckenbedingungen anders, aber die sind für alle gleich. Am Morgen war die Asphalttemperatur niedriger, deshalb fuhren da die meisten etwas schneller. Wir arbeiten an Verbesserungen, im Qualifying bekommen wir hoffentlich eine bessere Abstimmung hin.»



Weil das dritte freie Training am Samstagmorgen für diese Saison gestrichen wurde, geht es um 10.25 Uhr im MotorLand direkt in die Superpole. Das erste Rennen startet am Samstag um 15.15 Uhr.

Ergebnis Supersport-WM Aragon, kombinierte Zeiten FP1/FP2:

1. Niki Tuuli, MV Agusta, 1:54,394 min

2. Steven Odendaal, Yamaha, +0,073 sec

3. Philipp Öttl, Kawasaki, +0,434

4. Jules Cluzel, Yamaha, +0,653

5. Federico Caricasulo, Yamaha, +0,687

6. Dominique Aegerter, Yamaha, +0,936

7. Christoffer Bergmann, Yamaha, +1,081

8. Randy Krummenacher, Yamaha, +1,095

9. Marc Alcoba, Yamaha, +1,134

10. Raffaele De Rosa, Kawasaki, +1,1399

11. Hannes Soomer, Yamaha, +1,175

12. Davide Pizzoli, Yamaha

13. Manuel Gonzalez, Yamaha

14. Federico Fuligni, Yamaha

15. Luca Bernardi, Yamaha

16. Kevin Manfredi, Yamaha

17. Vertti Takala, Yamaha

18. Can Öncü, Kawasaki

19. Maria Herrera, Yamaha

20. Luigi Montella, Yamaha

21. Thomas Gradinger, Yamaha, +2,751

22. Michel Fabrizio, Kawasaki

23. Daniel Webb, Yamaha

24. Pawel Szkopek, Yamaha

25. Stephane Frossard, Yamaha

26. Galang Hendra Pratama, Yamaha

27. Leonardo Taccini, Kawasaki

28. Shogo Kawasaki, Kawasaki