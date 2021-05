Aragón, Lauf 2: Sieg für Odendaal - Pech für Öttl

Das zweite Rennen der Supersport-WM 2021 in Aragón war eines der spannendsten der vergangenen Jahre. Auf feuchter Piste hatten die deutschsprachigen Piloten keine Chance auf das Podium.

Die Startaufstellung des zweiten Laufs der Supersport-WM 2021 in Aragón entsprach dem Ergebnis der Superpole - eigentlich. Doch Pole-Setter Jules Cluzel (GMT94 Yamaha) startete aus der Boxengasse, weil der Reifendruck nachjustiert werden musste. Und der zweitplatzierte Niki Tuuli (MV Agusta) erhielt nach seinem Crash Startverbot. Der Finne hatte Cluzel abgeschossen und sich dabei eine Gehirnerschütterung zugezogen.



So blieb der erste Startplatz leer und Phillip Öttl (Kawasaki) rückte auf Startplatz 2 und Lauf-1-Sieger Steven Odendaal (Yamaha) auf die dritte Startposition nach vorne. Dominique Aegerter (Yamaha) ging von Platz 4 ins Rennen, Randy Krummenacher (Yamaha) von 14. Thomas Gradinger fehlte, weil er sich beim Sturz am Samstag den Knöchel lädierte.



Die Temperaturen waren mit 11 Grad Luft- und 18 Grad Asphalttemperatur recht kühl, die Strecke bei Nieselregen feucht.

Aus seiner guten Ausgangsposition konnte Philipp Öttl kein Kapital schlagen. Nach Rennstart in Führung liegend stürzte der Kawasaki-Pilot bereits in der zweiten Kurve.



Vorne machte zunächst überraschend Christoffer Bergman die Pace, der das Rennen zeitweise um 4 sec anführte. Der Schwede hatte sich für Regenreifen entschieden und schien das Rennen gewinnen zu können, doch mit jeder Runde wurden die Piloten mit Intermediate-Reifen schneller. Bergman rettete Platz 6 ins Ziel.



GMT94-Ass Jules Cluzel (Yamaha) begeisterte mit einer mutigen Fahrt von ganz hinten bis in die Führung, doch in den letzten Runden waren andere Piloten stärker. Den Sieg im turbulenten Rennen holte sich in der letzten Runde Steven Odendaal mit einem beherzten Überholmanöver gegen den stark fahrenden Raffaele De Rosa (Kawasaki), der in 2:01,310 min die schnellste Rennrunde fuhr. De Rosa wurde hinden Odendaal Zweiter, Cluzel Dritter.



Den Sieg vor Augen hatte auch Hannes Soomer, der nur wenige 1/1000 sec hinter Cluzel als Vierter über den Zielstrich brauste.

Nicht das beste Händchen bei der Reifenwahl hatten die beiden Schweizer. Dominique Aegerter machte als Fünfter das beste aus der Situation, doch der Ten Kate Yamaha-Pilot hatte fast 18 sec Rückstand auf den Sieger. Bei Randy Krummenahcer war es Platz 9 und sogar 36 sec.

So lief das Rennen

Start: Odendaal vor Alcabo, Aegerter, Bergman, Soomer und Krummenacher. Philipp Öttl und Federico Caricasulo stürzten in der zweiten Kurve, hetzten dem Feld aber hinterher.

Runde 1: Bergman führt das Rennen an, dann Alcoba, Krummenacher, Odendaal und Aegerter. Öttl gibt das Rennen in der Box auf.

Runde 2: Bergman mit schnellste Rennrunde in 2:07,566 min 1,3 sec vor Alcabo und 3,9 vor Krummi. Aegerter (5.) fährt nur 2:10 min, Cluzel (11.) sogar nur 2:11 min.

Runde 3: Bergmann mit Regenreifen eine Sekunde schneller als der Rest (2:07,327 min). Aegerter (6.) verliert eine Position an Bernadri.

Runde 4: Bergman 3 sec (2:07,045 min) vor Alcabo und 8 sec vor Krummi! Gonzalez (6.) vorbei an Aegerter (7.)

Runde 5: Bergmann in 2:06,826 min 3,5 sec vor Alcabo. Odendaal (3.) vorbei an Krummi (4.).

Runde 6: Odendaal mit schnellster Rennrunde in 2:06,735 min. Bernardi fällt mit Defekt aus.

Runde 7: Cluzel auf dem Vormarsch – in einer Runde macht der Franzose drei Plätze gut und ist Vierter! In 2:05,617 min ist er mit Abstand schnellster Mann auf der Strecke. Krummi Siebter, Aegerter 9.

Runde 8: Bergman (1.) und Alcabo (2.) auf Regenreifen halten ihre Pace, doch Odendaal (3.) und Cluzel (4.) auf Intermediate werden immer schneller. Cluzel fährt in 2:04,368 min die schnellste Rennrunde. Aegerter (8.) vorbei an Krummi (9.).

Runde 9: Schnellste Rennrunde De Rosa in 2:04,023 min.

Runde 10: Cluzel jetzt hinter Bergman auf Platz 2. Dann Odendaal, Alcabo und Soomer. Aegerter 7., Krummi auf 9. De Rosa (6.) in 2:03,313 min der schnellste Mann.

Runde 11: Cluzel kommt vor Odendaal und Bergman als Führender aus Runde 11. Soomer (4.) in 2:02,802 schnellste Rennrunde

Runde 12: Cluzel, Odendaal, Soomer und De Rosa innerhalb nur 2 sec!

Runde 13: Odendaal vorbei an Cluzel in Führung, De Rosa vorbei an Soomer auf Platz 3 und nur 0,6 sec zurück!

Runde 14: De Rosa (2.) kassiert Cluzel und macht Druck auf Odendaal. Die Top-4 innerhalb von 0,5 sec!

Letzte Runde: Auf der Bremse presst sich De Rosa vorbei in Führung, doch Odendaal kontert und gewinnt 0,1 sec vor De Rosa und 0,3 sec vor Cluzel und Soomer.

Ergebnis Supersport-WM, Aragon, Lauf 2 Pos Fahrer Motorrad Zeit/Diff 1. Steven Odendaal Yamaha 31:32,392 min 2. Raffaele De Rosa Kawasaki + 0,100 sec 3. Jules Cluzel Yamaha + 0,334 4. Hannes Soomer Yamaha + 0,389 5. Dominique Aegerter Yamaha + 17,785 6. Christoffer Bergman Yamaha + 19,976 7. Marc Alcoba Yamaha + 31,984 8. Vertti Takala Yamaha + 35,144 9. Randy Krummenacher Yamaha + 36,403 10. Galang Hendra Yamaha + 37,524 11. Manuel Gonzalez Yamaha + 37,821 12. Kevin Manfredi Yamaha + 50,606 13. Maria Herrera Yamaha + 56,884 14. Can Oncu Kawasaki > 1 min 15. Pawel Szkopek Yamaha > 1 min 16. Stephane Frossard Yamaha > 1 min 17. Federico Fuligni Yamaha > 1 min 18. Leonardo Taccini Kawasaki > 1 min 19. Federico Caricasulo Yamaha > 1 min 20. Shogo Kawasaki Kawasaki > 1 min 21. Michel Fabrizio Kawasaki > 1 min Out Luigi Montella Yamaha Out Davide Pizzoli Yamaha Out Luca Bernardi Yamaha

Out Philipp Öttl Kawasaki