Yamaha-Team als Erfolgsgarant: Steven Odendaal siegte

Das erste Supersport-WM-Rennen in Aragon entwickelte sich zu einem Krimi mit gutem Ausgang für Steven Odendaal. Der Yamaha-Pilot siegte bei seiner Premiere im Evan Bros-Team hauchdünn vor Domi Aegerter.

2019 kämpften Randy Krummenacher und Federico Caricasulo als Teamkollegen für das Team der Evangelista-Brüder um den WM-Titel in der Supersport-Klasse. Krummi setzte sich durch und sicherte sich seinen ersten WM-Erfolg. Ein Jahr später kam Andrea Locatelli in die Weltmeister-Truppe und dominierte die gesamte Saison. Der Italiener stieg als Champion in die Superbike-WM auf und pilotiert dort 2021 eine Werks-Yamaha.



Steven Odendaal sorgte in Aragon gleich beim ersten Rennen für das neue Team (Er kam von EAB Ten Kate) für einen weiteren Erfolg. Der Südafrikaner, der im letzten Jahr aus der Moto2-WM in die Supersport-Weltmeisterschaft wechselte, schaffte zuvor keinen Sieg und nicht einmal einen Podestplatz. Im Finale auf der 5,077 km langen Piste in Aragon kämpfte der Südafrikaner den Schweizer Domi Aegerter nieder.

«Ich bin sehr glücklich für das Team, denn es hat wirklich stark gearbeitet nach der harten Saisonvorbereitung mit meiner Verletzung. Der Sieg schmeckt so süß, denn es war ein wirklich schwieriger Weg bis hier hin», erklärte der sichtlich erleichterte Yamaha-Fahrer am Samstag.



«Ich hatte spannende Kämpfe in diesem Rennen, besonders mit Domi in den letzten Runden», betonte der 28-Jährige und erklärte: «Ich glaube, dass er etwas mehr Grip hatte als wir, denn in den schnellen Kurven konnte er sich jeweils etwas absetzen. Am Ende habe ich meine Taktik nützen können und ich habe gewonnen.»

MV Agusta-Fahrer Niki Tuuli und Jules Cluzel (Yamaha) waren weit in Führung, doch ein Crash der beiden in Runde 9 ermöglichte Odendaal die Siegchance. «Jules und Niki waren zu Beginn des Rennens sehr schnell, leider habe ich da einen blöden Fehler gemacht, der mich weit zurückgeworfen hat und anschließend war ich nicht schnell genug», sagte Odendaal. «Als der Unfall zwischen den beiden Führenden passierte, sagte ich zu mir selbst: Das ist deine Chance. Also versuchte ich alles, um auf Domi und Philipp aufzuholen.»

«In der letzten Runde hätte ich in Kurve 12 angreifen können, doch das war zu riskant und ich wollte uns nicht beide aus dem Rennen nehmen. Also griff ich auf der Geraden an, denn ich wusste, dass ich in der letzten Kurve sehr schnell bin. Das hat funktioniert, darüber bin ich sehr glücklich.»

Was erwartet der glückliche Sieger für das zweite Rennen am Sonntag? «Ich denke, dass wir am Sonntag um eine weitere starke Position kämpfen können, denn bei kühleren Bedingungen scheint mein Bike besser zu funktionieren», ist sich der Yamaha-Pilot sicher.

Ergebnis Supersport-WM, Aragon, Lauf 1 Pos Fahrer Motorrad Zeit/Diff 1. Steven Odendaal Yamaha 28:53,622 2. Dominique Aegerter Yamaha + 0,099 sec 3. Philipp Öttl Kawasaki + 2,635 4. Luca Bernardi Yamaha + 3,956 5. Manuel Gonzalez Yamaha + 4,738 6. Federico Caricasulo Yamaha + 4,817 7. Hannes Soomer Yamaha + 6,121 8. Christoffer Bergman Yamaha + 7,212 9. Raffaele De Rosa Kawasaki + 8,352 10. Can Oncu Kawasaki + 16,135 11. Randy Krummenacher Yamaha + 16,279 12. Maria Herrera Yamaha + 22,257 13. Kevin Manfredi Yamaha + 22,296 14. Michel Fabrizio Kawasaki + 34,274 15. Galang Hendra Yamaha + 37,978 16. Stephane Frossard Yamaha + 39,308 17. Pawel Szkopek Yamaha + 59,882 18. Shogo Kawasaki Kawasaki > 1 min 19. Leonardo Taccini Kawasaki > 1 min Out Federico Fuligni Yamaha Out Jules Cluzel Yamaha Out Niki Tuuli MV Agusta Out Marc Alcoba Yamaha Out Thomas Gradinger Yamaha Out Davide Pizzoli Yamaha Out Luigi Montella Yamaha Out Vertti Takala Yamaha