In Misano überragend: Zweiter Sieg für Domi Aegerter

Start-Ziel-Sieg und neuer WM-Leader: Dominique Aegerter und sein Team Ten Kate Yamaha waren nach dem Supersport-Rennen in Misano im Freudentaumel. Das war eine Vorstellung der Extraklasse!

Teammanager Kervin Bos war in Champagner gebadet, die große Magnum-Flasche leer, als sich SPEEDWEEK.com mit Dominique Aegerter auf dem Misano World Circuit hinter dem Siegerpodest traf.



Nach Estoril gewann der Schweizer sein zweites Rennen in diesem Jahr – und das in unschlagbarer Manier! Von Startplatz 1 aus führte Aegerter das Rennen von Anfang bis Ende an. Und übernahm mit diesem Sieg auch die WM-Führung, weil der bisherige Leader Steven Odendaal (Bardahl Evan Bros Yamaha) hinter dem erneut sehr starken Luca Bernardi (CM Yamaha) als Dritter ins Ziel kam.

«Ein perfekter Tag», grinste Aegerter. «Erst habe ich die Pole-Position erobert, dann gelang mir ein großartiger Start, ich habe über die gesamten 18 Runden geführt. Der Asphalt war unglaublich heiß, da war es schwierig, die Reifen zu managen. Am Ende hatte ich fast zwei Sekunden Vorsprung und geriet in der letzten Runde etwas aus der Konzentration, also cruiste ich ins Ziel. Diese 25 Punkte sind sehr wichtig für die Meisterschaft. Mein Team Ten Kate Racing Yamaha hat seit Aragon und Estoril hervorragende Arbeit geleistet, um mir ein Motorrad hinzustellen, mit dem ich Rennen gewinnen kann. Das konnte man in Estoril und jetzt auch in Misano sehen.»

Besonders erfreulich für den Rohrbacher: Zum ersten Mal in diesem Jahr dürfen Fans dabei sein, wenn auch nur 5000 pro Tag. «Es ist immer schön, Schweizer Flaggen und Flaggen mit der 77 zu sehen», freute sich Domi. «Dass ich jetzt die Meisterschaft anführe ist gut, aber ich habe noch einen langen Weg vor mir. Das ist eine neue Klasse für mich, ich habe im Winter viel trainiert. Ich bin in einem Team, das über viel Erfahrung verfügt und sehr erfolgreich ist. Das ist der Grund, weshalb ich bei Ten Kate unterschrieben habe.»

Ergebnis Supersport-WM, Misano, Lauf 1 Pos Fahrer Motorrad Zeit/Diff 1. Dominique Aegerter Yamaha 29:50,011 min 2. Luca Bernardi Yamaha + 1,064 sec 3. Steven Odendaal Yamaha + 1,389 4. Jules Cluzel Yamaha + 5,040 5. Manuel Gonzalez Yamaha + 5,071 6. Philipp Öttl Kawasaki + 10,283 7. Randy Krummenacher Yamaha + 10,438 8. Can Öncü Kawasaki + 10,728 9. Niki Tuuli MV Agusta + 11,547 10. Roberto Mercandelli Yamaha + 14,182 11. Filippo Fuligni Yamaha + 14,532 12. Marc Alcoba Yamaha + 26,331 13. Kevin Manfredi Yamaha + 26,375 14. Galang Hendra Yamaha + 28,031 15. Vertti Takala Yamaha + 29,342 16. Leonardo Taccini Kawasaki + 31,438 17. Luigi Montella Yamaha + 37,412 18. Luca Ottaviani Kawasaki + 37,965 19. Stephane Frossard Yamaha + 40,576 20. Davide Stirpe MV Agusta + 40,845 21. Armando Pontone Yamaha + 41,632 22. Eugene Mcmanus Yamaha > 1 min 23. Federico Fuligni Yamaha > 1 min Out Maria Herrera Yamaha

Out Michel Fabrizio Kawasaki Out Federico Caricasulo Yamaha Out Raffaele De_Rosa Kawasaki Out Hannes Soomer Yamaha Out Matteo Patacca Yamaha Out Christoffer Bergman Yamaha Out Massimo Roccoli Yamaha Out Shogo Kawasaki Kawasaki Out Davide Pizzoli Yamaha