Seriensieger Domi Aegerter: Freudentaumel in Assen 24.07.2021 - 17:15 Von Ivo Schützbach

© Gold & Goose Domi Aegerter feierte seinen vierten Sieg in Folge

Mit seinem vierten Sieg in Folge hat Dominique Aegerter die Führung in der Supersport-WM auf 22 Punkte ausgebaut. Ganz in Gelb präsentiert sich sein Team Ten Kate Yamaha in Assen so gut wie in den besten Zeiten.