Trennung von GMT94: Caricasulo wollte mehr erreichen

In den vergangenen Jahren gehörte Federico Caricasulo zu den schnellsten Supersport-Piloten, hat sich aber auch den Ruf einer Diva erarbeitet. Nach dem Meeting in Assen trennt sich der Italiener von GMT94 Yamaha.

Als SSP-Vizeweltmeister 2019 wurde Federico Caricasulo von Yamaha in die Superbike-WM befördert, doch mit der Top-Kategorie wurde der 25-Jährige nicht warm und kehrte für 2021 mit GMT94 in die Supersport-WM zurück.



Um zu zeigen, dass er sich mit dem französischen Team identifiziert, wechselte der aus Ravenna stammende Caricasulo zur Freude von Teamchef Christophe Guyot sogar von seiner angestammten Startnummer 64 auf die 94.

Zusammen mit Jules Cluzel bildete das GMT94-Duo die stärkste Fahrerpaarung, doch an die Ergebnisse des Franzosen kam Caricasulo nicht heran: Sechste Plätze in Aragón und Estoril sind seine Highlights, dazu eine Pole-Position in Portugal.



Nach Platz 8 und einem Sturz in Assen verabschiedet sich Caricasulo als WM-Zwölfter vorläufig aus der Supersport-WM 2021 – am Dienstag gaben Team und Fahrer die Trennung bekannt!

Dem Vernehmen nach ging die Trennung von Caricasulo aus, der in sozialen Medien bereits eine neue Herausforderung ankündigte. Nichtsdestotrotz ist es eine Trennung im gegenseitigen Einvernehmen, nachdem sich die Stimmung zwischen dem Italiener und dem Team zunehmend abgekühlt haben soll.



«Nach Assen, den enttäuschenden Ergebnissen zu Saisonbeginn und ein paar unerwarteten Schwierigkeiten haben GMT94 und ich entschieden, getrennte Wege zu gehen – uns beiden zuliebe», kommentierte Caricasulo bei Facebook. «Ich möchte mich trotzdem bei Christophe Guyot und GMT94 bedanken und wünsche ihnen alles Gute für die nächsten Rennen. Was mich und meine Zukunft angeht, gibt es schon bald Neuigkeiten.»

Für das Meeting in Most gab GMT94 mit Valentin Debise bereits einen Ersatz bekannt. Der Franzose ist aktuell Führender der französischen Supersport- und Superbike-Serie und absolviert beide Serien parallel auch in der IDM. Der 29-Jährige war bei GMT 94 bereits als Wildcard-Pilot beim Meeting in Magny-Cours Anfang September vorgesehen.



«Wir wünschen Federico, mit dem wir schöne erlebt haben, alles Gute», verabschiedete GMT94-Boss Guyot den Italiener. «Wir freuen uns, dass Valentin nach seinem Test in Carole die Yamaha R6 im WM-Trimm unter Rennbedingungen kennenlernen kann. Dann kommt er mit einer perfekten Vorbereitung zum Superbike-Meeting in Frankreich.»