Philipp Öttl (2.) besorgt: «Dünner als das Klopapier»

Mit den Rängen 3 und 2 zeigte Philipp Öttl aus dem Puccetti-Team bei der Supersport-WM in Assen starke Leistungen. Doch immer mehr dämmert ihm, dass seine Kawasaki gegen die besten Yamaha nicht ankommt.

Der Schweizer Dominique Aegerter hat seinen Vorsprung in der Weltmeisterschaft mit zwei Siegen in Assen auf beruhigende 44 Punkte gegenüber Steven Odendaal ausgebaut. Kawasaki-Aushängeschild Philipp Öttl liegt als Dritter 61 Punkte hinter dem schnellen Yamaha-Piloten.



Die Plätze 3 und 2 auf dem TT Circuit bereicherten Öttls Konto um 36 Punkte, damit ist er hinter Aegerter Zweiterfolgreichster des Wochenendes. Auf Odendaal holte der Bayer 13 Punkte auf.



Die ersten vier Runden führte Öttl das Feld im zweiten Rennen an, dann hatte er Aegerter auf seiner Ten-Kate-Yamaha nichts mehr entgegenzusetzen – im Ziel betrug der Rückstand 7,697 sec.

«Trotz der langen Sommerpause war ich vom ersten Training an konkurrenzfähig», hielt Öttl fest. «Darüber bin ich sehr erleichtert. Im Vergleich zur Konkurrenz ließ mein Hinterreifen wesentlich mehr nach. Zum Glück hatte ich durch das hohe Anfangstempo genügend Vorsprung. Ich konnte den Speed von Aegerter eine Zeit lang mitgehen, das war nicht so dramatisch. Aber mein weicher SCX-Hinterreifen hat noch viel schlimmer ausgesehen, als nach dem ersten Rennen. Er drehte sich zum Schluss sogar ein bisschen auf der Felge und begann zu vibrieren. Zum Schluss war das nur noch ein Herumeiern. Wir müssen schauen, dass wir mit diesem Reifen auch in den letzten acht Runden noch zurechtkommen. Mir kommt es so vor, dass die Yamaha die Performance besser halten können. Die letzten zwei Runden dachte ich mir, den Reifen würde es zerreißen. Ich fuhr die ganzen Knicks nicht mehr Vollgas, weil ich meinte, er fliegt mir um die Ohren. Gefühlt war der Reifen dünner als das Klopapier hier.»

«Mein Motorrad war gut und ich habe mich auch wohlgefühlt», erzählte der WM-Dritte beim Treffen mit SPEEDWEEK.com. «Das ist eine reine Reifengeschichte. Mein Reifen war so kaputt, den hätte ich nicht mal zum Trainieren so lange gefahren. Ich habe mich das ganze Wochenende nur auf die Reifen konzentriert und nicht auf die Weltmeisterschaft geschaut. Die interessiert mich auch noch nicht, das sind noch so viele Rennen. An einem Wochenende kann sich so viel ändern, wir sind ja erst in der Mitte. Mein Fokus liegt jetzt auf dem FP1 in Most. Warum soll ich den Fokus auf Indonesien legen, wenn dort noch nicht mal die Strecke fertig ist?»

Ergebnis Supersport-WM, Assen, Lauf 2 Pos Fahrer Motorrad Zeit/Diff 1. Dominique Aegerter Yamaha 29:39,569 min 2. Philipp Öttl Kawasaki + 7,697 sec 3. Randy Krummenacher Yamaha + 8,119 4. Luca Bernardi Yamaha + 9,817 5. Jules Cluzel Yamaha + 9,852 6. Manuel Gonzalez Yamaha + 9,952 7. Can Öncü Kawasaki + 10,360 8. Niki Tuuli MV Agusta + 14,282 9. Marc Alcoba Yamaha + 14,305 10. Vertti Takala Yamaha + 26,475 11. Kevin Manfredi Yamaha + 26,679 12. Peter Sebestyen Yamaha + 26,899 13. Steven Odendaal Yamaha + 27,540 14. Sheridan Morais Yamaha + 28,443 15. Michel Fabrizio Kawasaki + 33,004 16. Leonardo Taccini Kawasaki + 33,021 17. Eemeli Lahti Suzuki + 45,727 18. Stephane Frossard Yamaha + 45,780 19. Luigi Montella Yamaha + 50,786 20. Maria Herrera Yamaha + 51,649 21. Eduardo Huerta Yamaha > 1 min 22. Pawel Szkopek Yamaha > 1 min 23. Mattia Casadei Yamaha > 1 min 24. Federico Caricasulo Yamaha > 1 min Out Federico Fuligni Yamaha Out Daniel Webb Yamaha Out Raffaele De Rosa Kawasaki Out Galang Hendra Yamaha