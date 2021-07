Domi Aegerter (Ten Kate) jubelt: «Mehr geht nicht»

Pole, zwei Siege und die schnellsten Rennrunden – Dominique Aegerter dominierte das Meeting der Supersport-WM 2021 in Assen. Der Yamaha-Pilot machte sein Ten Kate-Team sprachlos.

Das zweite Supersport-Rennen in Assen war aus vielerlei Hinsicht besonders: Dominique Aegerter holte beim Heimrennen seines Teams nicht nur einen Doppelsieg, es war auch sein fünfter Sieg in Serie.



Außerdem standen mit dem Ten Kate-Piloten und Randy Krummenacher (EAB Yamaha) zwei Schweizer auf dem Podium, mit Philipp Öttl (Kawasaki) dazu drei deutschsprache Piloten. Aegerter ist nach Andrea Locatelli 2020 zudem erst der zweite Supersport-Pilot, der fünf Rennen in Serie gewinnen konnte.

Für Aegerter, der die Supersport-WM 2021 mit 169 Punkten mit 44 Punkten Vorsprung auf Steven Odendaal (Bardahl Evan Bros) souverän anführt, war das aber nur eine Randnotiz.



«Natürlich freut es mich, wenn ich für mich und Ten Kate ein solch historisches Ergebnis einfahren kann. Wichtiger sind aber die 25 Punkte und das haben wir hier in Assen gleich in beiden Rennen geschafft – mehr konnte ich nicht erreichen», hielt der Rohrbacher im Gespräch mit SPEEDWEEK.com fest. «Letztendlich ist die Saison aber noch übelst lang. Wir fahren zwei Rennen, also kann man an jedem Rennwochenende 50 Punkte gewinnen oder auch verlieren. Vielleicht kommt noch ein Meeting, bei dem ich 50 Punkte verliere – also brauche ich ordentlichen Vorsprung.»

Für das niederländische Team Ten Kate Yamaha war der Assen-Triumph eine Erlösung und die Bestätigung, dass die Rückkehr in die Supersport-Kategorie die richtige Entscheidung war.



«Was für ein Wochenende», jubelte Teammanager Kervin Bos. «Dominique war konstant der schnellste Pilot und fuhr die Pole, zwei Siege und zwei schnellste Rennrunden. Ich bin sprachlos! Unser ‹ProjektYellow› war mehr als erfolgreich. Schön, dass wir das bei unserem Heimrennen erreichen konnten. Mein Lob für Dominique und das Team, die dem Druck beim Heimrennens Stand gehalten haben.»

Ergebnis Supersport-WM, Assen, Lauf 2 Pos Fahrer Motorrad Zeit/Diff 1. Dominique Aegerter Yamaha 29:39,569 min 2. Philipp Öttl Kawasaki + 7,697 sec 3. Randy Krummenacher Yamaha + 8,119 4. Luca Bernardi Yamaha + 9,817 5. Jules Cluzel Yamaha + 9,852 6. Manuel Gonzalez Yamaha + 9,952 7. Can Öncü Kawasaki + 10,360 8. Niki Tuuli MV Agusta + 14,282 9. Marc Alcoba Yamaha + 14,305 10. Vertti Takala Yamaha + 26,475 11. Kevin Manfredi Yamaha + 26,679 12. Peter Sebestyen Yamaha + 26,899 13. Steven Odendaal Yamaha + 27,540 14. Sheridan Morais Yamaha + 28,443 15. Michel Fabrizio Kawasaki + 33,004 16. Leonardo Taccini Kawasaki + 33,021 17. Eemeli Lahti Suzuki + 45,727 18. Stephane Frossard Yamaha + 45,780 19. Luigi Montella Yamaha + 50,786 20. Maria Herrera Yamaha + 51,649 21. Eduardo Huerta Yamaha > 1 min 22. Pawel Szkopek Yamaha > 1 min 23. Mattia Casadei Yamaha > 1 min 24. Federico Caricasulo Yamaha > 1 min Out Federico Fuligni Yamaha Out Daniel Webb Yamaha Out Raffaele De Rosa Kawasaki Out Galang Hendra Yamaha