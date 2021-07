Hobelsberger früher zurück in der SSP-WM als gedacht

Patrick Hobelsberger (vorne) gewann zuletzt vier IDM-Läufe in Folge

Vier der bislang sechs Rennen in der IDM Supersport 2021 hat Patrick Hobelsberger aus dem Team Bonovo MGM Yamaha gewonnen. Entgegen früherer Pläne wird er bereits in Most mit Wildcard dabei sein.

Nach den Siegen Nummer 3 und 4 in Folge konnte IDM-Supersport-Pilot Patrick Hobelsberger vom Team Bonovo Action/MGM Racing Performance am vergangenen Sonntag das Schleizer Dreieck als Führender der Gesamtwertung verlassen – mit einem beruhigenden 30-Punkte-Polster auf Verfolger Valentin Debise. Ein wenig beflügelt hatte Hobelsberger mit Sicherheit auch die Zusage für die Wildcard, die der Yamaha-Mann für den WM-Event im tschechischen Most erhielt.

Für diese Saison standen von Anfang an drei WM-Starts auf Hobelsbergers Agenda, ursprünglich geplant für das Ende der Saison, wenn die IDM größtenteils abgehakt sein würde. Doch die Pläne habe sich geändert, nach seinem IDM-Doppelsieg in Most war die Verlockung groß.

Nicht ganz unschuldig daran ist das ehemalige Superbike-WM-Ass Max Neukirchner, der selbst schon für das MGM-Team von Michael Galinski fuhr. «Max hat uns in Most besucht», beschrieb Hobelsberger die unter leichtem Druck entstandene Entscheidung. «Da hat er mich dann ein klein wenig überredet. Du musst da fahren, du bist gut, du musst einfach da fahren. So ging das die ganze Zeit.»

Am 13. Juni wurde der Antrag für die Most-Wildcard gestellt und inzwischen bewilligt, die Vorbereitungen des Teams laufen und Galinski dürfte in der Werkstatt schwitzen, um ein passendes Aggregat für den WM-Ausflug vorzubereiten.

Ansonsten kann Hobelsberger bis dahin nicht mehr viel tun. «Der Motor kommt rein und dann geht’s los», sagte der Bayer gegenüber SPEEDWEEK.com. «Ich habe ja schon viele Runden in Most gedreht. Ich lasse Michael machen. Mehr Leistung als in der IDM darf es sein, und es kommt wohl noch eine andere ECU dazu. Ich sehe das recht entspannt, der Druck kommt dann schon noch.»