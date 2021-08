Domi Aegerter verärgert: Aber nicht wegen Platz 4 07.08.2021 - 20:17 Von Thorsten Horn

© Thorsten Horn Dominique Aegerter

Mit Platz 4 wiederholte der fünffache Saisonsieger Dominique Aegerter im ersten Supersport-Rennen des WM-Meetings in Most sein zweitschlechtestes Saisonresultat. Die Tabelle führt er aber weiter deutlich an.