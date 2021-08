Philipp Öttl (3./Kawasaki): «Öncü wollte uns töten»

Trotz der Freude über den dritten Platz im ersten Rennen der Supersport-WM 2021 in Most stand Philipp Öttl der Ärger über seinen Kawasaki-Teamkollegen Can Öncü ins Gesicht geschrieben.

Viele Piloten hatten angesichts der ersten Schikane Kopfschmerzen, ob dort in der Startrunde alle Teilnehmer heil durchkommen würden – im ersten Rennen der Supersport-WM war es der Umsicht mehrere Piloten zu verdanken, dass kein Unglück geschah.

Denn von Startplatz 9 kommend pflügte Can Öncü mitten in die Spitzengruppe hinein und kegelten dabei beinahe mehrere Gegner von der Piste – auch seinen eigenen Teamkollegen Philipp Öttl, der als Dritter aus ersten Reihe startete.



«Mein Teamkollege war wie verrückt – der machte in den ersten Kurven Überholmanöver, als wollte er uns alle töten», kritisierte der Deutsche. «Ich werde mich später mit ihm darüber unterhalten, denn das Rennen wird nicht in der ersten Runde gewonnen.»

Das in Runde 13 abgebrochene Rennen wurde dann auch nicht vom Türken, sondern von Steven Odendaal gewonnen. Öttl stieg als Dritter auf das Podium, Öncü wurde Achter.



«Wir hatten in der Superpole super gearbeitet und konnten als Dritte starten. Odendaal hatte eine wirklich starke Pace und später überholte mich auch noch Gonzalez. Ich glaube es war ein guter Tag, um ein wenig besser abzuschneiden – vielleicht nicht als Sieger, aber eben etwas besser», grübelte der Kawasaki-Pilot. «Unser Paket funktionierte sehr gut im Rennen und ich habe auch meinen Fahrstil geändert, was sich ebenfalls bewährt hat. Manchmal hat man Pech bei einem Rennabbruch, dieses hatten wir Glück und standen auf dem Podium. Ich bin besonders glücklich, weil erstmals auch einige meiner Sponsoren hier sind. Sie unterstützen mich nicht nur, es sind Freunde.»

Ergebnis Supersport-WM, Most, Lauf 1 Pos Fahrer Motorrad Zeit/Diff 1. Steven Odendaal Yamaha 2. Manuel Gonzalez Yamaha + 0,430 sec 3. Philipp Öttl Kawasaki + 0,521 4. Dominique Aegerter Yamaha + 2,192 5. Federico Caricasulo Yamaha + 5,294 6. Luca Bernardi Yamaha + 5,316 7. Jules Cluzel Yamaha + 5,413 8. Can Öncü Kawasaki + 6,109 9. Niki Tuuli MV Agusta + 10,089 10. Peter Sebestyen Yamaha + 13,209 11. Randy Krummenacher Yamaha + 13,996 12. Raffaele De_Rosa Kawasaki + 14,588 13. Kevin Manfredi Yamaha + 15,422 14. Galang Hendra Yamaha + 16,213 15. Federico Fuligni Yamaha + 20,160 16. Vertti Takala Yamaha + 22,944 17. Martin Vugrinec Yamaha + 24,495 18. Luca Grünwald Suzuki + 24,808 19. Patrick Hobelsberger Yamaha + 25,022 20. Ondrej Vostatek Yamaha + 25,809 21. Luigi Montella Yamaha + 34,082 22. Michel Fabrizio Kawasaki + 33,588 23. Stephane Frossard Yamaha + 34,264 24. Luca Ottaviani Kawasaki + 34,748 25. Marcel Brenner Yamaha + 36,493 26. Pawel Szkopek Yamaha + 44,215 27. Sheridan Morais Yamaha + 46,417 28. Eduardo Montero Yamaha > 1 min 29. Max Enderlein Yamaha > 1 min 30. Jiri Mrkyvka Yamaha > 1 min 31. Leonardo Taccini Kawasaki > 1 min Out Marc Alcoba Yamaha Out Valentin Debise Yamaha Out Daniel Webb Yamaha