Sechster Sieg für Domi Aegerter: Revanche geglückt

Dominique Aegerter aus dem Team Ten Kate Yamaha kontrollierte das zweite Supersport-Rennen in Most. Sein Vorsprung in der Weltmeisterschaft beträgt jetzt 37 Punkte.

Nach fünf Siegen in Folge hatte Dominique Aegerter im ersten Rennen am Samstag in Most Pech: Nach zwölf von 18 Runden wurde wegen eines gestürzten Fahrers abgebrochen. «Sonst wären sieben Punkte mehr möglich gewesen», sagte der Schweizer, der als Vierter gewertet wurde.



Weil Odendaal gewann, verringerte sich Aegerters Vorsprung in der Weltmeisterschaft von 44 auf 32 Punkte.

Dass dies nicht nur leere Worte waren, bewies er am Sonntag: In spannenden 19 Runden behauptete sich Aegerter gegen die Yamaha-Kollegen Steven Odendaal (Bardahl Evan Bros) und Manuel Gonzalez (ParkinGO) und gewann mit 1,064 sec Vorsprung sein sechstes Rennen in diesem Jahr. Der Vorsprung in der Weltmeisterschaft beträgt nach zehn Rennen 37 Punkte gegenüber Odendaal. Der WM-Dritte Philipp Öttl (Puccetti Kawasaki) liegt bereits 70 Punkte zurück.

«Es hat vielleicht einfacher ausgesehen, als es gewesen ist», grinste der 30-Jährige beim Treffen mit SPEEDWEEK.com. «Über 19 Runden die Konzentration zu halten und ziemlich am Limit zu fahren, ist nicht einfach. Die ersten zehn Runden habe ich in der ersten Kurve auch immer ein Vorderrad gesehen, da musste ich immer etwas defensiv fahren. Ich wollte nicht, dass mich einer überholen kann. Denn wenn ich alleine fahre, kann ich meine Linie fahren und meinen Rhythmus gehen. Ich konnte schneller fahren und habe auch versucht, eine Lücke aufzufahren. Das habe ich aber nie richtig geschafft. Deswegen habe ich nicht extrem gepusht, weil ich gesehen habe, dass sie im Windschatten dranbleiben können. Das musste ich dann auf der Bremse und in den Kurven wieder rausholen.»

Ergebnis Supersport-WM, Most, Lauf 2 Pos Fahrer Motorrad Zeit/Diff 1. Dominique Aegerter Yamaha 2. Steven Odendaal Yamaha + 1,064 sec 3. Manuel Gonzalez Yamaha + 1,166 4. Philipp Öttl Kawasaki + 7,303 5. Luca Bernardi Yamaha + 8,528 6. Federico Caricasulo Yamaha + 8,536 7. Valentin Debise Yamaha + 8,646 8. Niki Tuuli MV Agusta + 9,513 9. Can Öncü Kawasaki + 12,084 10. Raffaele De Rosa Kawasaki + 12,841 11. Max Enderlein Yamaha + 28,337 12. Marcel Brenner Yamaha + 30,592 13. Luca Grünwald Suzuki + 39,474 14. Ondrej Vostatek Yamaha + 39,536 15. Stephane Frossard Yamaha + 41,082 16. Federico Fuligni Yamaha + 42,795 17. Peter Sebestyen Yamaha + 44,894 18. Luca Ottaviani Kawasaki + 50,012 19. Daniel Webb Yamaha + 55,157 20. Eduardo Montero Yamaha > 1 min 21. Sheridan Morais Yamaha > 1 min 22. Pawel Szkopek Yamaha > 1 min Out Martin Vugrinec Yamaha Out Jiri Mrkyvka Yamaha Out Randy Krummenacher Yamaha Out Michel Fabrizio Kawasaki Out Luigi Montella Yamaha Out Jules Cluzel Yamaha

Out Kevin Manfredi Yamaha Out Leonardo Taccini Kawasaki Out Vertti Takala Yamaha