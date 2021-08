Dominique Aegerter (Yamaha): «Übelst krass»

Dominique Aegerter zeigte am Freitag eine starke Performance

Als Schnellster im heißen FP2 beeindruckte Dominique Aegerter mit schnellen Rundenzeiten. Der Circuito de Navarra könnte für den Ten Kate Yamaha-Piloten ein entscheidendes Meeting werden.

Am ersten Trainingstag der Supersport-WM 2021 in Navarra markierte der aufstrebende Manuel Gonzalez (Yamaha) in 1:41,181 min die schnellste Zeit, nur 18/1000 sec hinter dem Spanier folgt WM-Leader Dominique Aegerter, der seine schnellste Runde allerdings im heißen FP2 gefahren war.

Wichtig für den Ten Kate-Piloten: Aegerter war damit über 0,6 sec schneller als sein schärfster WM-Rivale Steven Odendaal!



«Am Vormittag war die Strecke noch sehr schmutzig, wegen der kühleren Temperatur waren die Rundenzeiten aber trotzdem tendenziell schneller. Ich war am Nachmittag etwas schneller, für die Reifen ist es bei 50 Grad Celsius aber hart», erklärte der Schweizer SPEEDWEEK.com. «Jetzt warten wir mal ab, um wie viel sich die anderen noch verbessern können. Auf jeden Fall sind wir gut dabei.»

Aegerter war am Nachmittag eine Klasse für sich. Dem zweitschnellsten Jules Cluzel brummte der 30-Jährige 0,6 sec auf. Es war auch nicht nur eine schnelle Runde, der Rohrbacher fuhr zwölf von 22 Runden schneller als der Franzose.



«Unser Test vor einem Monat hat uns geholfen und mein Bike ist seitdem noch einmal besser geworden», freute sich der sechsfache Saisonsieger. «Wir kommen hier gut mit dem SCX- und auch SC0-Reifen klar und haben schon eine ziemlich gute Race-Pace. Ich bin einige sehr schnelle Runden gefahren, aber es war sehr heiß da draußen – für mich, aber auch für das Bike.»

Und was sagt Aegerter zu den viel kritisierten Bodenwellen?



«Übelst krass – schlussendlich ist es aber für alle gleich», meinte der Yamaha-Pilot.