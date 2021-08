Navarra, FP2: Dominique Aegerter dominiert bei Hitze

Der erste Trainingstag der Supersport-WM in Navarra endete zwar mit der Bestzeit von Manuel Gonzalez, am heißen Nachmittag beeindruckte aber vor allem WM-Leader Dominique Aegerter mit seiner Ten Kate Yamaha..

Anders als zuvor in der Superbike-Kategorie fuhren die Piloten der Supersport-WM in ihrem zweiten Training von Beginn an schnelle Zeiten. Nach zehn Minuten hatten unter anderem Dominique Aegerter, Steven Odendaal und Luca Bernardi ihre persönlich schnellsten Runden aus dem FP2 unterboten.



WM-Leader Aegerter war in 1:41,210 min nur 0,030 sec langsamer als Manuel Gonzalez, der im FP1 für die Bestzeit sorgte. Kurz darauf steigerte sich der Schweizer auf eine erstaunliche 1:41,197 min und war damit zu diesem Zeitpunkt 0,6 sec schneller als der im FP2 zweitplatzierte Jules Cluzel!

15 Minuten vor dem Ende hatte das halbe Teilnehmerfeld eine Zeitenverbesserung erreicht, allerdings nicht Kawasaki-Aushängeschild Philipp Öttl, der in 1:42,414 min über 1,2 sec auf die schnellsten Zeiten einbüßte. Der Schweizer Randy Krummenacher lag mit 0,7 sec Rückstand im FP2 auf Platz 5. Landsmann Marcel Brenner, der die restliche Saison mit VFT Racing absolviert, verlor 1,8 sec auf die Spitze.



In den letzten Minuten schwang sich Aegerter für die finale Zeitenjagd noch einmal auf seine Ten Kate Yamaha. Der 30-Jährige lag bereits um 0,3 sec vorne, als er durch bummelnde Piloten aufgehalten wurde.

Es blieb somit bei der Freitagsbestzeit durch Gonzalez aus dem FP1, gefolgt von einem starken Aegerter, der bei höheren Temperaturen eine Klasse für sich zu sein scheint.

Kombiniertes Ergebnis Supersport-WM, Navarra, FP1/FP2 Pos Fahrer Motorrad Zeit 1. Manuel Gonzalez Yamaha 1:41,181 min 2. Dominique Aegerter Yamaha 1:41,197 3. Federico Caricasulo Yamaha 1:41,556 4. Simon Jespersen Yamaha 1:41,669 5. Randy Krummenacher Yamaha 1:41,795 6. Jules Cluzel Yamaha 1:41,781 7. Niki Tuuli MV Agusta 1:42,173 8. Steven Odendaal Yamaha 1:41,844 9. Philipp Öttl Kawasaki 1:42,323 10. Vertti Takala Yamaha 1:42,319 11. Luca Bernardi Yamaha 1:42,101 12. David Sanchis Yamaha 1:42,946 13. Galang Hendra Yamaha 1:42,964 14. Raffaele De Rosa Kawasaki 1:42,637 15. Can Öncü Kawasaki 1:42,785 16. Christoffer Bergman Yamaha 1:43,058 17. Peter Sebestyen Yamaha 1:43,243 18. Borja Gomez Yamaha 1:42,938 19. Hikari Okubo Kawasaki 1:43,096 20. Daniel Valle Yamaha 1:43,109 21. Kevin Manfredi Yamaha 1:43,548 22. Marcel Brenner Yamaha 1:42,933 23. Michel Fabrizio Kawasaki 1:43,848 24. Stephane Frossard Yamaha 1:44,043 25. Oscar Gutierrez Yamaha 1:42,956 26. Maria Herrera Yamaha 1:43,726 27. Federico Fuligni Yamaha 1:43,300 28. Leonardo Taccini Kawasaki 1:43,901 29. Eduardo Montero Yamaha 1:44,591 30. Luigi Montella Yamaha 1:44,063

Ergebnis Supersport-WM, Navarra, FP2 Pos Fahrer Motorrad Zeit Diff 1. Dominique Aegerter Yamaha 1:41,197 min 2. Jules Cluzel Yamaha 1:41,781 + 0,584 sec 3. Federico Caricasulo Yamaha 1:41,792 + 0,595 4. Randy Krummenacher Yamaha 1:41,795 + 0,598 5. Steven Odendaal Yamaha 1:41,844 + 0,647 6. Manuel Gonzalez Yamaha 1:41,872 + 0,675 7. Luca Bernardi Yamaha 1:42,101 + 0,904 8. Vertti Takala Yamaha 1:42,319 + 1,122 9. Simon Jespersen Yamaha 1:42,434 + 1,237 10. Philipp Öttl Kawasaki 1:42,507 + 1,310 11. Niki Tuuli MV Agusta 1:42,556 + 1,359 12. Raffaele De Rosa Kawasaki 1:42,637 + 1,440 13. Can Öncü Kawasaki 1:42,785 + 1,588 14. Marcel Brenner Yamaha 1:42,933 + 1,736 15. Borja Gomez Yamaha 1:42,938 + 1,741 16. Oscar Gutierrez Yamaha 1:42,956 + 1,759 17. Galang Hendra Yamaha 1:43,031 + 1,834 18. Christoffer Bergman Yamaha 1:43,058 + 1,861 19. Hikari Okubo Kawasaki 1:43,096 + 1,899 20. Daniel Valle Yamaha 1:43,109 + 1,912 21. Peter Sebestyen Yamaha 1:43,243 + 2,046 22. Federico Fuligni Yamaha 1:43,300 + 2,103 23. Kevin Manfredi Yamaha 1:43,548 + 2,351 24. David Sanchis Yamaha 1:43,594 + 2,397 25. Maria Herrera Yamaha 1:43,726 + 2,529 26. Leonardo Taccini Kawasaki 1:43,901 + 2,704 27. Michel Fabrizio Kawasaki 1:43,975 + 2,778 28. Luigi Montella Yamaha 1:44,063 + 2,866 29. Stephane Frossard Yamaha 1:44,081 + 2,884 30. Eduardo Montero Yamaha 1:44,591 + 3,394