Philipp Öttl (Kawasaki): «Schwierig und anstrengend»

Die neue WM-Strecke in Navarra ist nicht das Liebkind der Kawasaki ZX-6R. Im FP1 lagen sechs Yamaha vorne, im heißen FP2 sogar neun. Philipp Öttl macht sich für die Supersport-Rennen am Wochenende keine Illusionen.

Platz 11 in der kombinierten Zeitenliste aus FP1 und FP2, eine gute Sekunde Rückstand auf den Schnellsten Manuel Gonzalez aus dem Team ParkinGO Yamaha: Philipp Öttls Freitag in Navarra war nicht eben erquickend.

Der 25-Jährige saß hinter der Puccetti-Hospitality alleine und verlassen im Schatten auf einem Stuhl und versuchte den Tag zu verarbeiten, als SPEEDWEEK.com bei ihm vorbeischaute. «Ich fand kein gutes Gefühl auf dem Motorrad und kam nicht so gut zurecht», erzählte der beste Kawasaki-Fahrer, der sich neun Yamaha-Piloten und Niki Tuuli (9.) auf der MV Agusta beugen musste. «Vom Layout her ist Navarra die schlimmste Strecke für uns. Es gibt hier zirka 10.000 Erste-Gang-Kurven, in der Beschleunigung tun wir uns schwer. Topspeed ist bei der Kawasaki nicht das Problem, wir müssen den Speed aber mitnehmen können, um schnell zu sein. Wir brauchen eine flüssige Strecke wie Assen oder Most, da können wir den Speed hochhalten.»

Öttl ergänzte: «Wir haben das Motorrad nicht hingebracht. Wir wurden zwar besser, sind aber nicht dort, wo wir die letzten Rennen waren. Es mangelt an Gefühl fürs Vorderrad, ich hatte nicht den besten Tag und das ist nicht unsere Strecke. Aber ich bin bester Kawasaki-Fahrer – und Elfter. In Most habe ich mich von Freitag auf Samstag um eine Sekunde gesteigert. Ich muss schneller fahren, als ich und das Motorrad eigentlich können. Das jedes Wochenende abzurufen, ist schwierig und anstrengend. Ich war zwar in Navarra beim Testen, aber nur mit meinem Trainingsmotorrad. Wir wussten nicht mal die Übersetzung für das WM-Bike.»