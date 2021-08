Ten Kate und Domi Aegerter: Starker Support von iXS

Mit einem verstärkten Engagement bei Ten Kate Yamaha will Bekleidungsspezialist iXS dafür sorgen, dass Dominique Aegerter am Ende der Saison neuer Supersport-Weltmeister ist.

Aufmerksamen Zuschauern wird beim Meeting der Supersport-WM 2021 in Navarra in den freien Trainings aufgefallen sein, dass die freien Flächen auf dem Motorrad von Dominique Aegerter weniger geworden sind. Seit diesem Wochenende wird das Team Ten Kate im größeren Umfang vom Schweizer Bekleidungshersteller iXS unterstützt.

iXS gehört zur Hostettler Group, die 1906 als Familienbetrieb gegründet wurde. Seit 50 Jahren ist Hostettler Yamaha-Generalimporteur für die Schweiz. Heute beschäftigt das Unternehmen über 850 Mitarbeitende.



«Ich freue mich sehr, dass wir Ten Kate Racing Yamaha ab diesem Wochenende in Navarra über unsere Motorradbekleidungsmarke iXS zusätzlich zu unserem bisherigen Engagement unterstützen können», sagte Inhaber Peter Hostettler. «Dies bestätigt unsere hervorragende Partnerschaft mit Ten Kate Racing und unser langjähriges Engagement für Dominique Aegerter. Domi führt derzeit die Supersport-WM an und wir wollen mit unseren zusätzlichen Anstrengungen sicherstellen, dass er auch am Ende der Saison an der Spitze steht.»

Übrigens: Die Produkte von iXS sind seit vielen Jahren im Motorradgeschäft von Ten Kate in Nieuwleusen erhältlich.



«Wir als Team sind sehr stolz, dass wir unsere Partnerschaft mit der Hostettler Group ausbauen konnten», kommentierte Teammanager Kervin Bos. «Die Marke iXS wird ab diesem Wochenende in Navarra auf den Maschinen von Dominique und Galang noch prominenter vertreten sein. Ten Kate und die Hostettler Group arbeiten bereits in mehreren Bereichen zusammen und es ist toll, unsere Zusammenarbeit auf diese Weise stärken zu können.»