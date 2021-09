Magny-Cours: Wichtige Entscheidung in SSP-WM 2021 02.09.2021 - 11:53 Von Kay Hettich

© Gold & Goose Dominique Aegerter und Steven Odendaal sind die dominierenden Piloten in der Supersport-WM 2021

Weil Dominique Aegerter das Supersport-Meeting in Barcelona verpassen wird, will der Schweizer seinen Vorsprung in der Gesamtwertung in Magny-Cours weiter ausbauen. Sein WM-Rivale Steven Odendaal will da nicht mitmachen.