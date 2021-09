Neuer Sponsor: Domi Aegerter kommt nie mehr zu spät

Der Erfolg von Dominique Aegerter in der Supersport-WM 2021 macht sich auch neben der Rennstrecke bemerkbar. Mit dem Uhrenhersteller Edox konnte der Ten Kate Yamaha-Pilot einen neuen Sponsor gewinnen.

Acht Siege und neun Podestplätze aus zwölf Rennen hat Dominique Aegerter in seiner ersten Saison in der Supersport-WM erreicht, die Meisterschaft führt der Rohrbacher mit 47 Punkten Vorsprung auf Steven Odendaal souverän an.



Der 30-Jährige befindet sich derzeit in der besten Phase seiner Karriere, denn auch in der MotoE hat Aegerter als Gesamtdritter gute Chancen auf den Titelgewinn.

Unterstützung, gleich welcher Art, kann den Ausschlag geben, ob der Schweizer eine oder zwei Meisterschaften gewinnt. Vor allem in seiner Heimat hat man das erkannt. Erst vor wenigen Tagen erweiterte die Hostettler Group ihr Engagement beim Aegerter-Team Ten Kate, nun folgt mit ‹Edox Swiss Watches› eine weiteres Unternehmen aus der Schweiz, das den Yamaha-Piloten als persönlichen Sponsor begleitet.



Edox trat schon als offizielle Zeitnehmer der World Rally Championship, der World Rallycross Championship und der Rally Dakar in Erscheinung, als Sponsor war die Marke im ehemaligen Sauber-Formel-1Team engagiert.

Die Partnerschaft mit dem Supersport-Leader konzentriert sich vornehmlich auf die Motorsport-Uhrenkollektion ‹Edox Chronorally›. Diese Serie wurde ursprünglich 2009 für Rally-Piloten entwickelt. Es ist vorgesehen, eine limitierte Uhrenserie aus Titan und Karbon zu kreieren und diese mit der Aegerter-Startnummer 77 zu versehen.



«Ich freue mich sehr, mit Edox einen neuen Partner in meiner Racing-Family willkommen zu heissen. Darüber hinaus fühle ich mich noch mehr geehrt, eine Schweizer Uhrenmanufaktur nicht nur als Sponsor gewonnen zu haben, sondern auch als deren Markenbotschafter auftreten zu dürfen», freute sich Aegerter. «Beim Zustandekommen dieser neuen Partnerschaft haben sich Gleichgesinnte getroffen. Es war vom ersten Gespräch an klar, dass die Inhaberfamilie durch und durch motorsportbegeistert sind.»

«Ein Projekt dieser Partnerschaft sieht auch vor, eine eigene ‹Domi Special Edition› zu designen. Ich werde dabei aktiv mitwirken und kann es kaum erwarten, mit der Planung loszulegen», ergänzte Aegerter. «Edox Chronographen sind sehr elegant, stilvoll und multifunktional gestaltet. Bei der «Domi Special Edition» wird keines dieser Merkmale fehlen. Bevor wir aber damit beginnen, möchte ich allen Beteiligten meinen Dank für die Entstehung dieser Partnerschaft aussprechen und ich werde mich auch sehr bemühen, ein großartiger Markenbotschafter für die Uhren von Edox u sein. Es würde mich sehr freuen, wenn sich daraus eine langjährige und erfolgreiche Zusammenarbeit entwickelt.»