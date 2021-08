Stark: Kallio-Pilot zündete in Navarra ein Feuerwerk

Als Ersatz für den verletzten Hannes Soomer verpflichtete Kallio Racing für das Supersport-Meeting in Navarra den Dänen Simon Jespersen. Der 20-Jährige war in beiden Rennen einer der auffälligsten Piloten.

Den Namen haben wohl die wenigsten vorher schon einmal gehört, nach dem Meeting der Supersport-WM 2021 in Navarra kennt ihn zumindest im Paddock der seriennahen Meisterschaft wahrscheinlich jeder: Simon Jespersen gab auf der spanischen Piste als Ersatz für den verletzten Kallio-Piloten Hannes Soomer sein WM-Debüt. Beobachter rieben sich verwundert die Augen, als der unbekannte Däne den ersten Trainingstag als Vierter beendete.



Der 20-Jährige stammt aus der Hauptstadt Kopenhagen und begann seine Karriere 2015 in der IDM Moto3. Nach und nach verlagerte er seinen Wirkungskreis in den Süden Europas und fuhr bereist seit 2018 in Spanien. 2020 gewann er die Open-Kategorie der ESBK, in diesem Jahr bestreitet er die spanische Supersport-Serie und liegt als Dritter gut im Rennen.

Von Startplatz 8 katapultierte sich Jespersen in beiden Rennen sofort in die Spitzengruppe und zündete ein wahres Feuerwerk ab. Respekt vor großen Namen war ihm fremd.



WM-Leader Dominique Aegerter brauchte im ersten Rennen drei Runden, bis er einen Weg am schnellen Dänen vorbei fand. Im zweiten Rennen belegte der Kallio-Pilot bis Runde 4 Platz 2, bis Runde 7 die dritte Position. Dass er in beiden Läufen anschließend mit nachlassenden Reifen auf die Plätze 9 und 8 durchgereicht wurde, ist der fehlenden Erfahrung mit dem Set-up und den Pirelli-Reifen zuzuschreiben.



«Es war schade, dass ich vorher nicht mehr Zeit mit dem Motorrad und dem Team hatte, um uns kennenzulernen», bedauerte Jespersen einen fehlenden Test. «Wir haben es aber geschafft, ein Setup zu finden, das gut genug war, um in beiden Rennen für einige Runden mit der Spitze mitzufahren – damit hatte ich nicht gerechnet. Wir haben dann ein wenig gelitten, weil wir immer noch einige Probleme mit dem Setup hatten. Aber ich habe versucht, es so gut wie möglich nach Hause zu bringen.»

Nach seiner Vorstellung in Navarra wäre es nicht verwunderlich, wenn Jespersen bei so manchem Teamchef für kommende Saison auf der Liste stehen würde.



«Ich könnte nicht nicht zufriedener sein. Natürlich will man immer irgendwas anders oder besser machen, aufgrund der fehlenden Erfahrung und Zeit mit dem Motorrad und dem lief es aber viel erfolgreicher als ich erwartet hatte», strahlte der Däne. «Ich hatte keine Erwartungen und wollte an diesem Wochenende nur so viel wie möglich lernen und so viel Erfahrung wie möglich sammeln. Ich muss sagen, dass es das lehrreichste Wochenende war, das ich je hatte, und ein Augenöffner dafür, wie professionell alles ist.»

Teamchef Vesa Kallio war von Jespersen gleichermaßen beeindruckt wie begeistert.



«Der Youngster hat echt gute Rennen gemacht», lobte der Finne. «Er hat wie selbstverständlich erfahrenere Piloten herausgefordert und es war großartig zu beobachten, wie der Bursche mit dem unbekannten Bike und Reifen zurecht kam. Simon forderte die Topfahrer heraus und landete in beiden Rennen in den Top-10!»

Ergebnis Supersport-WM, Navarra, Lauf 2 Pos Fahrer Motorrad Zeit/Diff 1. Dominique Aegerter Yamaha 2. Steven Odendaal Yamaha + 0,182 sec 3. Luca Bernardi Yamaha + 2,014 4. Federico Caricasulo Yamaha + 3,373 5. Jules Cluzel Yamaha + 3,614 6. Philipp Öttl Kawasaki + 5,153 7. Niki Tuuli MV Agusta + 5,511 8. Simon Jespersen Yamaha + 5,710 9. Raffaele De Rosa Kawasaki + 6,219 10. Marcel Brenner Yamaha + 7,093 11. David Sanchis Yamaha + 9,788 12. Christoffer Bergman Yamaha + 10,451 13. Federico Fuligni Yamaha + 11,133 14. Daniel Valle Yamaha + 14,371 15. Oscar Gutierrez Yamaha + 14,448 16. Vertti Takala Yamaha + 17,126 17. Peter Sebestyen Yamaha + 20,590 18. Leonardo Taccini Kawasaki + 22,809 19. Kevin Manfredi Yamaha + 23,063 20. Michel Fabrizio Kawasaki + 24,870 21. Luigi Montella Yamaha + 36,578 22. Maria Herrera Yamaha > 1 min 23. Randy Krummenacher Yamaha > 1 min Out Borja Gomez Yamaha Out Can Öncü Kawasaki Out Galang Hendra Yamaha Out Hikari Okubo Kawasaki Out Eduardo Montero Yamaha