Magny-Cours, FP2: Aegerter top, Odendaal flop

Anders als die Superbike-Kategorie hatten die Piloten der Supersport-WM 2021 beim Meeting in Magny-Cours bereits ein trockendes FP1. Bei höheren Temperaturen am Nachmittag dominierte Dominique Aegerter.

In den letzten 15 Minuten des ersten Superbike-Trainings war die Strecke in Magny-Cours so weit abgetrocknet, dass gute Zeiten möglich wurden. Im anschließenden FP1 der Supersport-Klasse schien die Sonne und die Fahrer kamen sofort auf schnelle Runden. Entsprechend waren Zeitenverbesserungen im FP2 schwieriger zu bewerkstelligen.

Keine Mühe damit hatte aber WM-Leader Dominique Aegerter, der nach 20 Minuten in 1:41,390 min um 0,4 sec vor Lokalmatador Jules Cluzel die Zeitenliste anführte. Damit war der Ten Kate Yamaha-Pilot nicht nur um 0,6 sec schneller als am Vormittag, sondern auch bereits schneller als die bisherige Bestzeit von Federico Caricasulo (Yamaha).



Auf der anderen Seite steckt Aegerters WM-Rivale Steven Odendaal offenbar in der Klemme. Der Südafrikaner hatte noch keine Zeitenverbesserung erreicht und lag im FP2 eine volle Sekunde hinter dem Schweizer.

Und Aegerter gab weiter beherzt Gas! Der 30-Jährige steigerte sich in Schritten bis auf eine 1:41,195 min und war damit nur 10/1000 sec langsamer als der aktuelle Rundenrekord, aufgestellt von Sandro Cortese (Yamaha) 2018 – doch diese Zeit wurde dem WM-Leader gestrichen. In 1:41,314 min beendete der Ten Kate-Pilot den ersten Trainingstag an der Spitze.



Gegen Ende der Session kamen einige Piloten Aegerter näher: Federico Caricasulo (MS Racing Yamaha) verkürzte bis auf 29/1000 sec Rückstand, Cluzel büßte mit 64/1000 sec auch nur einen Wimpernschlag auf den Rohrbacher ein. In der Gesamtwertung sind jedoch beide keine direkten Konkurrenten für Aegerter – der WM-Zweite Steven Odendaal belegt in der kombinierten Zeitenliste nur Platz 9!

Die beste Kawasaki stellte Philipp Öttl auf die siebte Position. Randy Krummenacher (EAB Yamaha) wurde 14. Marcel Brenner (VFT Racing) kam nur auf Platz 25.

Kombiniertes Ergebnis Supersport-WM, Magny-Cours, FP1/FP2 Pos Fahrer Motorrad Zeit 1. Dominique Aegerter Yamaha 1:41,314 min 2. Federico Caricasulo Yamaha 1:41,343 3. Andy Verdoia Yamaha 1:41,360 4. Jules Cluzel Yamaha 1:41,378 5. Valentin Debise Yamaha 1:41,609 6. Niki Tuuli MV Agusta 1:41,661 7. Philipp Öttl Kawasaki 1:41,726 8. Can Öncü Kawasaki 1:41,836 9. Steven Odendaal Yamaha 1:41,860 10. Luca Bernardi Yamaha 1:41,953 11. Raffaele De Rosa Kawasaki 1:42,075 12. Manuel Gonzalez Yamaha 1:42,123 13. Kevin Manfredi Yamaha 1:42,219 14. Randy Krummenacher Yamaha 1:42,235 15. Stephane Frossard Yamaha 1:42,331 16. Michel Fabrizio Kawasaki 1:42,348 17. Peter Sebestyen Yamaha 1:42,429 18. Leonardo Taccini Kawasaki 1:42,610 19. Christoffer Bergman Yamaha 1:42,654 20. Vertti Takala Yamaha 1:42,772 21. Federico Fuligni Yamaha 1:42,974 22. Daniel Valle Yamaha 1:43,063 23. Marcel Brenner Yamaha 1:43,138 24. Galang Hendra Yamaha 1:43,164 25. Hannes Soomer Yamaha 1:43,166 26. Unai Orradre Yamaha 1:43,174 27. David Sanchis Yamaha 1:43,192 28. Hikari Okubo Kawasaki 1:43,327 29. Vincent Falcone Yamaha 1:43,938 30. Luigi Montella Yamaha 1:44,396 31. Maria Herrera Yamaha 1:44,629 32. Eduardo Montero Yamaha 1:45,569

Ergebnis Supersport-WM, Magny-Cours, FP2 Pos Fahrer Motorrad Zeit Diff 1. Dominique Aegerter Yamaha 1:41,314 min 2. Federico Caricasulo Yamaha 1:41,343 + 0,029 sec 3. Andy Verdoia Yamaha 1:41,360 + 0,046 4. Jules Cluzel Yamaha 1:41,378 + 0,064 5. Valentin Debise Yamaha 1:41,609 + 0,295 6. Niki Tuuli MV Agusta 1:41,692 + 0,378 7. Manuel Gonzalez Yamaha 1:41,777 + 0,463 8. Can Öncü Kawasaki 1:41,836 + 0,522 9. Randy Krummenacher Yamaha 1:41,871 + 0,557 10. Luca Bernardi Yamaha 1:41,953 + 0,639 11. Philipp Öttl Kawasaki 1:42,015 + 0,701 12. Raffaele De Rosa Kawasaki 1:42,075 + 0,761 13. Kevin Manfredi Yamaha 1:42,219 + 0,905 14. Stephane Frossard Yamaha 1:42,331 + 1,017 15. Michel Fabrizio Kawasaki 1:42,348 + 1,034 16. Steven Odendaal Yamaha 1:42,408 + 1,094 17. Peter Sebestyen Yamaha 1:42,429 + 1,115 18. Leonardo Taccini Kawasaki 1:42,610 + 1,296 19. Christoffer Bergman Yamaha 1:42,654 + 1,340 20. Vertti Takala Yamaha 1:42,772 + 1,458 21. Federico Fuligni Yamaha 1:42,974 + 1,660 22. Daniel Valle Yamaha 1:43,063 + 1,749 23. Marcel Brenner Yamaha 1:43,138 + 1,824 24. Galang Hendra Yamaha 1:43,164 + 1,850 25. Hannes Soomer Yamaha 1:43,166 + 1,852 26. Unai Orradre Yamaha 1:43,174 + 1,860 27. David Sanchis Yamaha 1:43,192 + 1,878 28. Hikari Okubo Kawasaki 1:43,327 + 2,013 29. Vincent Falcone Yamaha 1:43,938 + 2,624 30. Luigi Montella Yamaha 1:44,396 + 3,082 31. Maria Herrera Yamaha 1:44,629 + 3,315 32. Eduardo Montero Yamaha 1:45,569 + 4,255

ded