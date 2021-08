Randy Krummenmacher gerammt, gestochen und betrogen

Der zweite Lauf der Supersport-WM 2021 in Navarra verlief für Randy Krummancher chaotisch und dramatisch. Gleich drei Ereignisse haben dem EAB Yamaha-Piloten das Rennen versaut.

Mit Platz 6 am Samstag war Randy Krummenacher nicht wirklich glücklich, doch mit diesem Finish wäre der Schweizer im zweiten Lauf der Supersport-WM 2021 in Navarra mehr als zufrieden gewesen: Mit fünf Runden Rückstand schaffte es der EAB Yamaha-Pilot nicht in die Wertung.

Natürlich ist dieses Ergebnis besonderes Umständen geschuldet, und davon gab es bei Krummi einige. Besonders gravierend der durch Can Öncü (Kawasaki) verschuldete Zwischenfall in Runde 2, durch den Krummenacher stürzte und zur Reparatur an die Box kommen musste.



«Der Öncü ist mir voll ins Motorrad gefahren. Ich war schon in der Kurve, als er in mich reinkrachte – ich hatte da keine Chance», schimpfte der 31-Jährige im Gespräch mit SPEEDWEEK.com. «Weil noch viele Runden zu fahren waren, dachte ich mir, auch weil ich ein gutes Gefühl hatte, ich nutze das Rennen zumindest noch zum Sammeln von Daten. Ich kam schnell auf 1:41 min, was eine gute Zeit ist und damit war ich auch schneller als am Samstag.»

Doch damit nicht genug.



«Ich glaube dann hat die Rennleitung einen Fehler gemacht… sie haben mir die schwarze Flagge gezeigt. Also bin ich im ersten Sektor gleich vom Gas, vielleicht war ja doch was. Als ich die schwarze Flagge zum dritten Mal sah, stand da noch die Nummer 61 für Öncü dabei. Das war nicht fair, ich habe dadurch eine Runde verloren. Es war ja nicht schlimm und hat mich nichts gekostet, aber trotzdem», berichtete der Supersport-Weltmeister von 2019 weiter. «Und zum Schloss kam noch eine Wespe in meinen Stiefel und hat mich gleich mehrfach gestochen. Kurz danach wurden dann die roten Flaggen geschwenkt.»



Das Rennen wurde in Runde 15 nach einem Sturz von Borja Gomez abgebrochen.

Ergebnis Supersport-WM, Navarra, Lauf 2 Pos Fahrer Motorrad Zeit/Diff 1. Dominique Aegerter Yamaha 2. Steven Odendaal Yamaha + 0,182 sec 3. Luca Bernardi Yamaha + 2,014 4. Federico Caricasulo Yamaha + 3,373 5. Jules Cluzel Yamaha + 3,614 6. Philipp Öttl Kawasaki + 5,153 7. Niki Tuuli MV Agusta + 5,511 8. Simon Jespersen Yamaha + 5,710 9. Raffaele De Rosa Kawasaki + 6,219 10. Marcel Brenner Yamaha + 7,093 11. David Sanchis Yamaha + 9,788 12. Christoffer Bergman Yamaha + 10,451 13. Federico Fuligni Yamaha + 11,133 14. Daniel Valle Yamaha + 14,371 15. Oscar Gutierrez Yamaha + 14,448 16. Vertti Takala Yamaha + 17,126 17. Peter Sebestyen Yamaha + 20,590 18. Leonardo Taccini Kawasaki + 22,809 19. Kevin Manfredi Yamaha + 23,063 20. Michel Fabrizio Kawasaki + 24,870 21. Luigi Montella Yamaha + 36,578 22. Maria Herrera Yamaha > 1 min 23. Randy Krummenacher Yamaha > 1 min Out Borja Gomez Yamaha Out Can Öncü Kawasaki Out Galang Hendra Yamaha Out Hikari Okubo Kawasaki Out Eduardo Montero Yamaha