Barcelona, Lauf 2: Starke Schweizer bei Gonzalez-Sieg

Während Manuel Gonzalez den zweiten Lauf der Supersport-WM 2021 in Barcelona gewann, begeisterten auch die deutschsprachigen Teilnehmer. Krummenacher und Brenner in den Top-5. Öttl und Hobelsberger in den Top-10.

Dominique Aegerter fehlte beim Supersport-Meeting in Barcelona, doch der WM-Zweite Steven Odendaal konnte daraus wenig Kapital schlagen. Während im zweiten Rennen an der Spitze Manuel Gonzalez, Randy Krummenacher (beide Yamaha), Raffaele De Rosa (Kawasaki) und Niki Tuuli (MV Agusta) um den Sieg kämpften, führte der Südafrikaner die Verfolger an und kämpfte um Platz 5.

Die meiste Zeit führte Manuel Gonzalez den zweiten Lauf der Supersport-WM 2021 in Barcelona an, doch in einem hochklassigen Duell konnte sich der Lokalmatador nicht entscheidend absetzen und musste die Führung nach einem Fehler an Kawasaki-Pilot De Rosa abgeben.



Der Routinier setzte sich in der Schlussphase ab und schien den Sieg einfahren zu können, doch Gonzalez schnappte dem Kawasaki-Piloten in der letzten Runde den sicher geglaubten Sieg vor der Nase weg. Das Podium ergänzte Tuuli mit der einzigen MV Agusta.

Nach seinem Sieg am Samstag fuhr Randy Krummenacher als Vierter ein starkes Ergebnis ein. Für Begeisterung sorgte auch Marcel Brenner auf der fünften Position. Eine schöne Schützenhilfe der beiden Schweizer für ihren Landsmann Dominique Aegerter!



Denn Odendaal wurde am Ende Siebter und konnte in Barcelona seinen Rückstand auf Aegerter nur auf 43 Punkte reduzieren.



Etwas enttäuschend verlief das Rennen für Philipp Öttl, der nur in der Anfangsphase an der Spitze mitkämpfen konnte. Platz 8 ist für den WM-Dritten allenfalls Schadensbegrenzung. Stark dafür Gaststarter Patrick Hobelsberger auf Platz 10.

So lief das Rennen

Start: Gonzalez vor Krummi und Öttl, dann Odendaal, De Rosa und Tuuli. Brenner auf 10, Hobelsberger auf 14.

Runde 1: Krummenacher und Gonzalez auf der Linie zeitgleich, dann Öttl. Öncü und Tuuli tricksen Odendaal aus. Brenner 9, Hobelsberger 12.

Runde 2: Gonzalez 0,2 sec vorne. Öncü mit schnellster Rennrunde in 1:45,649 min vorbei an Öttl und attackiert auch Krummi.

Runde 3: Öncü mit schnellster Rennrunde in 1:45,486 min neuer Zweiter. Der Türke holt schnell zu Gonzalez auf. Öttl auf Platz 6, Odendaal Siebter. Brenner 8, Hobelsberger 11.

Runde 4: Öncü bremst sich am Ende der Gerade vorbei an Gonzalez in Führung. Die Top-3 innerhalb 0,1 sec! Öttl verliert Platz 6 an Odendaal.

Runde 5: Gonzalez und Krummi verdrängen Önco auf Platz 3. Die Top-7 innerhalb 1 sec!

Runde 6: De Rosa kassiert Platz 3 von Öncü ein. Brenner (8.) holt auf Öttl (7.) auf. Hobelsberger auf Platz 10.

Runde 7: De Rosa vorbei an Krummi auf Platz 2. Brenner (8.) nur noch 0,6 sec hinter Öttl. Sturz Bergman.

Runde 8: Gonzalez, De Rosa und Krummi innerhalb 0,255 sec. Öncü verabschiedet sich mit einem weiteren Sturz aus dem Rennen.

Runde 9: Die Top-3 innerhalb 0,1 sec. Tuuli (4.) 0,9 sec zurück. Öttl (6.) 0,3 sec vor Brenner (7.). Hobelsberger Zehnter.

Runde 10: Odendaal, Öttl und Brenner kämpfen um Platz 5.

Runde 11: Keine Veränderung in der Spitzengruppe.

Runde 12: De Rosa schnappt sich die Führung von Gonzalez, aber Gonzalez ist in Schlagdistanz zum Italiener.

Runde 13: De Rosa, Gonzalez, Krummi und Tuuli innerhalb 1 sec!

Runde 14: Fehler Gonzalez – der Spanier fällt auf Platz 4 zurück. Brenner am Hinterrad von Öttl.

Runde 15: Gonzalez vorbei an Tuuli auf Platz 3. Öttl und Brenner kämpfen um Platz 6, wodurch sich Odendaal Luft verschafft.

Runde 16: De Rosa 0,6 sec vor Krummi und Gonzalez. Brenner auf 6, dann Caricasulo und Öttl.

Runde 17: Gonzalez vorbei an Krummi auf Platz 2 und jagt De Rosa. Sturz Cauchi und Arbel. Brenner schnappt sich Odendaal und ist Fünfter. Fehler Krummi – Tuuli profitiert und übernimmt Platz 3.

Letzte Runde: Gonzalez gewinnt vor De Rosa und Tuuli. Krumi Vierter, Brenner Fünfter, Öttl Achter und Hobelsberger auf Platz 10.

Ergebnis Supersport-WM, Barcelona, Lauf 2 Pos Fahrer Motorrad Zeit/Diff 1. Manuel Gonzalez Yamaha ##:##,### min 2. Raffaele De Rosa Kawasaki + 0,021 sec 3. Niki Tuuli MV Agusta + 0,095 4. Randy Krummenacher Yamaha + 0,568 5. Marcel Brenner Yamaha + 6,159 6. Federico Caricasulo Yamaha + 7,137 7. Steven Odendaal Yamaha + 8,016 8. Philipp Oettl Kawasaki + 9,150 9. Glenn Van Straalen Yamaha + 9,226 10. Patrick Hobelsberger Yamaha + 11,373 11. Hannes Soomer Yamaha + 17,917 12. Matteo Patacca Yamaha + 18,182 13. Leonardo Taccini Kawasaki + 19,266 14. Simon Jespersen Yamaha + 19,270 15. Peter Sebestyen Yamaha + 19,303 16. Federico Fuligni Yamaha + 19,887 17. Daniel Valle Yamaha + 20,287 18. Unai Orradre Yamaha + 20,973 19. Marc Alcoba Yamaha + 24,591 20. Vertti Takala Yamaha + 31,703 21. Michel Fabrizio Kawasaki + 34,155 22. Galang Hendra Yamaha + 36,366 23. David Sanchis Yamaha + 37,172 24. Ondrej Vostatek Yamaha + 53,046 25. Shogo Kawasaki Kawasaki > 1 min 26. Baris Sahin Yamaha > 1 min Out Loic Arbel Yamaha Out Ludovic Cauchi Yamaha Out Bill Van Eerde Yamaha Out Can Öncü Kawasaki Out Eduardo Montero Yamaha Out Christoffer Bergman Yamaha Out Stephane Frossard Yamaha Out Luigi Montella Yamaha Out Kevin Manfredi Yamaha