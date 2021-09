Bravo: Marcel Brenner (24) ist an der Weltspitze dran

In seinem vierten Event in der Supersport-WM sorgte der Schweizer Marcel Brenner als Fünfter auf dem Circuit de Catalunya für das erste Spitzenresultat. Vom VFT-Yamaha-Fahrer ist zukünftig noch einiges zu erwarten.

Seit Most Anfang August startet Marcel Brenner in der Supersport-WM, davor fuhr der Schweizer in der IDM und Moto2-EM. Als Zwölfter in Most ließ er bereits aufhorchen, in Navarra überzeugte er als Zehnter. Auf der ihm bis dahin fremden Strecke in Magny-Cours gab es einen Rückschlag und Marcel schaffte es nicht in die Punkte. Doch jetzt sehen wir das Triple auf der iberischen Halbinsel mit Barcelona, Jerez und Portimao, allesamt Strecken, die Brenner aus seinen Moto2-Jahren sehr gut kennt.

Mit Startplatz 17 hatte er in Barcelona eine schlechtere Ausgangsposition als erwartet, das erste Rennen auf nasser Strecke und mit Boxenstopp ging mit Rang 27 völlig daneben. Bei Sonnenschein am Sonntag zeigte der 24-Jährige sein großes Potenzial und sah als Fünfter die Zielflagge, gute sechs Sekunden hinter Sieger Manuel Gonzalez (ParkinGO Yamaha).

«Im Qualifying lagen alle eng beieinander», erzählte Brenner beim Treffen mit SPEEDWEEK.com in der VFT-Box. «Mit Rang 17 war ich nicht zufrieden, aber es war vom Abstand her nicht schlecht. Ich konnte konstant gute Rundenzeiten fahren und wusste, dass ich fürs Rennen vorbereitet bin und angreifen kann.»

Dann kam der Regen und «es lief kreuz und quer schlecht bei uns», schmunzelte Marcel. «Der Boxenstopp war nicht gut. Aber so wie mir Fehler passieren, können sie auch dem Team passieren.»



Mit Rang 5 am Sonntag wurden alle entschädigt, von weit hinten kommend mischte Brenner inmitten etablierter Spitzenpiloten mit und überholte in der Endphase sogar den WM-Zweiten Steven Odendaal (7./Bardahl Evan Bros Yamaha) und den WM-Vierten Philipp Öttl (8./Puccetti Kawasaki).

«Als ich vorne mitfuhr, dachte ich an Navarra, wo ich zurückfiel. Das war dieses Mal nicht der Fall und schön zu sehen», so Brenner. «Als ich zu Odendaal und Öttl aufgeschlossen hatte, wollte ich schnell überholen, das ging aber nicht. Bei Öttl war es wirklich schwierig einen Platz zu finden, an dem ich durchkann. Als er dann mehr Probleme bekam in die Kurven zu fahren, fand ich einen Weg vorbei. Da dachte ich mir schon, dass der sechste Platz super ist. Dann sah ich Odendaal, der plötzlich extreme Probleme mit dem Vorderreifen bekam und nicht mehr um die Kurven kam. Also nahm ich den fünften Platz auch noch mit. Ich bin zufrieden mit dem Resultat, aber da muss noch mehr gehen. Ich will in Zukunft ganz vorne dabei sein, aber das geht nur Schritt für Schritt. Noch passt nicht alles auf einmal am ganzen Wochenende, aber ich lerne dazu. Jerez liebe ich, da sollte viel möglich sein.»

Ergebnis Supersport-WM, Barcelona, Lauf 2 Pos Fahrer Motorrad Zeit/Diff 1. Manuel Gonzalez Yamaha ##:##,### min 2. Raffaele De Rosa Kawasaki + 0,021 sec 3. Niki Tuuli MV Agusta + 0,095 4. Randy Krummenacher Yamaha + 0,568 5. Marcel Brenner Yamaha + 6,159 6. Federico Caricasulo Yamaha + 7,137 7. Steven Odendaal Yamaha + 8,016 8. Philipp Oettl Kawasaki + 9,150 9. Glenn Van Straalen Yamaha + 9,226 10. Patrick Hobelsberger Yamaha + 11,373 11. Hannes Soomer Yamaha + 17,917 12. Matteo Patacca Yamaha + 18,182 13. Leonardo Taccini Kawasaki + 19,266 14. Simon Jespersen Yamaha + 19,270 15. Peter Sebestyen Yamaha + 19,303 16. Federico Fuligni Yamaha + 19,887 17. Daniel Valle Yamaha + 20,287 18. Unai Orradre Yamaha + 20,973 19. Marc Alcoba Yamaha + 24,591 20. Vertti Takala Yamaha + 31,703 21. Michel Fabrizio Kawasaki + 34,155 22. Galang Hendra Yamaha + 36,366 23. David Sanchis Yamaha + 37,172 24. Ondrej Vostatek Yamaha + 53,046 25. Shogo Kawasaki Kawasaki > 1 min 26. Baris Sahin Yamaha > 1 min Out Loic Arbel Yamaha Out Ludovic Cauchi Yamaha Out Bill Van Eerde Yamaha Out Can Öncü Kawasaki Out Eduardo Montero Yamaha Out Christoffer Bergman Yamaha Out Stephane Frossard Yamaha Out Luigi Montella Yamaha Out Kevin Manfredi Yamaha