Grandioser Kenan Sofuoglu: «Keine Energie für Rennen»

Fünf Sekunden Rückstand auf die Spitze hatte Kawasaki-Teamchef Manuel Puccetti Supersport-Rückkehrer Kenan Sofuoglu prophezeit. Doch er verlor nicht einmal eine Sekunde und wurde am Freitag in Jerez Siebter!

26 der 34 Fahrer im Feld der Supersport-WM dürften sich fragen, was sie die letzten dreieinhalb Jahre gemacht haben. Denn so lange fuhr Kenan Sofuoglu seit seinem Rücktritt kein Rennen, der Türke trainierte noch nicht einmal mit einer 600er.



Er ging kalt ins Meeting auf dem Circuito de Jerez, unzählige Trainingsrunden mit 300er-Bikes und dem Kart auf seiner Hausstrecke in der Türkei kann man kaum eine professionelle Vorbereitung nennen.

Und dennoch verlor Sofuoglu am Freitag, der fünffache Weltmeister fuhr nur zum Spaß diesen einen Tag mit, um der Supersport-WM etwas Promotion zu verschaffen, lediglich 0,846 sec auf die Bestzeit seines Puccetti-Teamkollegen Philipp Öttl. Kenans Schützling Can Öncü (9.) bekam eine Lehrstunde vom besten 600er-Fahrer aller Zeiten und landete zwei Plätze hinter ihm.

«Ich habe den Tag sehr genossen», erzählte Sofuoglu SPEEDWEEK.com. «Am Morgen fühlte sich alles sehr schwierig an, es war vier Saisons her, dass ich eine Rennmaschine fuhr. Ich bin auch zum ersten Mal mit Slicks gefahren, die hatten wir zu meiner Zeit nicht. Das Motorrad war total steif, ich hatte null Gefühl. Aber ich sagte mir, dass das kein Problem ist, ich bin hier, um den Moment zu genießen. Ich lag um Platz 20 herum. In der zweiten Session wurde mein Gefühl für das Bike besser, mein Gefühl für alles wurde besser. Ich versuchte eine fehlerfreie Runde zusammenzubekommen und landete auf Platz 7. Ich bin sehr überrascht. Dass ich nach so langer Zeit vor vielen WM-Piloten gelandet bin, ist schön – das macht mich glücklich. Ich habe das Fahren sogar mehr genossen als erwartet.»

Der 43-fache Laufsieger denkt darüber nach, auch am nächsten Freitag in Portimao zu fahren, mehr soll es nicht werden. «Rennen sind etwas anderes», weiß Kenan. «Da brauchst du Energie für 20 Runden, die ich nicht habe. Drum fuhr ich nur diesen einen Tag und habe ihn sehr genossen. Es gab viele schöne Reaktionen, auch von meinen Fahrern Bahattin, Toprak, Can und Deniz.»

Ergebnis Supersport-WM, Jerez, FP2 Pos Fahrer Motorrad Zeit Diff 1. Dominique Aegerter Yamaha 1:42,455 min 2. Philipp Öttl Kawasaki 1:42,509 + 0,054 sec 3. Steven Odendaal Yamaha 1:42,742 + 0,287 4. Niki Tuuli MV Agusta 1:42,789 + 0,334 5. Manuel Gonzalez Yamaha 1:42,901 + 0,446 6. Randy Krummenacher Yamaha 1:43,027 + 0,572 7. Kenan Sofuoglu Kawasaki 1:43,095 + 0,640 8. Raffaele De Rosa Kawasaki 1:43,118 + 0,663 9. Can Öncü Kawasaki 1:43,131 + 0,676 10. Stefano Manzi Yamaha 1:43,152 + 0,697 11. Federico Caricasulo Yamaha 1:43,240 + 0,785 12. Jules Cluzel Yamaha 1:43,413 + 0,958 13. Peter Sebestyen Yamaha 1:43,552 + 1,097 14. Marcel Brenner Yamaha 1:43,625 + 1,170 15. Glenn Van Straalen Yamaha 1:43,707 + 1,252 16. Unai Orradre Yamaha 1:43,804 + 1,349 17. Federico Fuligni Yamaha 1:44,014 + 1,559 18. Vertti Takala Yamaha 1:44,024 + 1,569 19. Kevin Manfredi Yamaha 1:44,068 + 1,613 20. Marc Alcoba Yamaha 1:44,069 + 1,614 21. Christoffer Bergman Yamaha 1:44,175 + 1,720 22. Hannes Soomer Yamaha 1:44,187 + 1,732 23. Galang Hendra Yamaha 1:44,578 + 2,123 24. Michel Fabrizio Kawasaki 1:44,684 + 2,229 25. David Sanchis Yamaha 1:44,741 + 2,286 26. Maria Herrera Yamaha 1:44,929 + 2,474 27. Shogo Kawasaki Kawasaki 1:45,308 + 2,853 28. Bill Van Eerde Yamaha 1:45,311 + 2,856 29. Leonardo Taccini Kawasaki 1:45,360 + 2,905 30. Eduardo Montero Yamaha 1:45,586 + 3,131 31. Stephane Frossard Yamaha 1:45,663 + 3,208 32. Martin Vugrinec Yamaha 1:45,687 + 3,232 33. Luigi Montella Yamaha 1:45,805 + 3,350 34. Ondrej Vostatek Yamaha 1:45,817 + 3,362