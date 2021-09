Philipp Öttl (1.): «Bester Freitag seit zwei Jahren»

So gut hat ein Rennwochenende der Supersport-WM für Philipp Öttl noch nie begonnen. Die Bestzeit am ersten Trainingstag in Jerez nährt die Hoffnung auf den ersten Sieg des Kawasaki-Piloten.

Es glich einem Paukenschlag, als Philipp Öttl im ersten freien Training in 1:42,249 min die Bestzeit markierte. Der Bayer im italienischen Kawasaki-Team Puccetti Racing distanzierte den aufstrebenden Barcelona-Sieger Manuel Gonzalez (Yamaha) um stolze 0,4 sec, WM-Leader Dominique Aegerter (Yamaha) büßte sogar fast 0,8 sec ein.

Im zweiten Training schrumpfte das Polster zwar auf 0,2 sec zusammen, der Zufriedenheit von Öttl tut das aber keinen Abbruch.



«Ein richtig guter Tag, ich bin ziemlich zufrieden», jubelte der 25-Jährige aus Ainring. «Ich konnte einige schnelle Runden fahren und als ich am Vormittag die Tagesbestzeit fuhr und damit auch schnellste Kawasaki war, fühlte ich mich dabei sehr komfortabel. Darauf bin ich ein wenig stolz und hoffe, dass wir am Rennwochenende so weitermachen können.»

Öttl hatte im Winter mit seinem privaten Trainingsmotorrad in Jerez getestet, die spanische Rennstrecke kennt er aus zahlreichen Rennwochenenden in der Moto3 und Moto2 ohnehin wie seine Westentasche. Grund für das gute Gefühl ist aber eine geänderte Abstimmung für seine Kawasaki ZX-6R.



«Wir sind mit einer anderen Abstimmung als üblich gestartet und wie es aussieht, war das ein Schritt in die richtige Richtung. Jetzt müssen wir cool bleiben und ordentlich weiterarbeiten», freute sich Öttl. «Das ist hier das erste Mal, dass ich an einem Freitag glücklich bin – sogar unsere Race-Pace ist ordentlich. Es ist wirklich so: Das ist der beste Freitag seit zwei Jahren! Das Gefühl ist klasse und mit meinem Bike bin ich zufrieden. Trotzdem wird es am Samstag nicht einfacher! Es ist eine Weltmeisterschaft und wird werden unser bestes geben.»

Ergebnis Supersport-WM, Jerez, FP2 Pos Fahrer Motorrad Zeit Diff 1. Dominique Aegerter Yamaha 1:42,455 min 2. Philipp Öttl Kawasaki 1:42,509 + 0,054 sec 3. Steven Odendaal Yamaha 1:42,742 + 0,287 4. Niki Tuuli MV Agusta 1:42,789 + 0,334 5. Manuel Gonzalez Yamaha 1:42,901 + 0,446 6. Randy Krummenacher Yamaha 1:43,027 + 0,572 7. Kenan Sofuoglu Kawasaki 1:43,095 + 0,640 8. Raffaele De Rosa Kawasaki 1:43,118 + 0,663 9. Can Öncü Kawasaki 1:43,131 + 0,676 10. Stefano Manzi Yamaha 1:43,152 + 0,697 11. Federico Caricasulo Yamaha 1:43,240 + 0,785 12. Jules Cluzel Yamaha 1:43,413 + 0,958 13. Peter Sebestyen Yamaha 1:43,552 + 1,097 14. Marcel Brenner Yamaha 1:43,625 + 1,170 15. Glenn Van Straalen Yamaha 1:43,707 + 1,252 16. Unai Orradre Yamaha 1:43,804 + 1,349 17. Federico Fuligni Yamaha 1:44,014 + 1,559 18. Vertti Takala Yamaha 1:44,024 + 1,569 19. Kevin Manfredi Yamaha 1:44,068 + 1,613 20. Marc Alcoba Yamaha 1:44,069 + 1,614 21. Christoffer Bergman Yamaha 1:44,175 + 1,720 22. Hannes Soomer Yamaha 1:44,187 + 1,732 23. Galang Hendra Yamaha 1:44,578 + 2,123 24. Michel Fabrizio Kawasaki 1:44,684 + 2,229 25. David Sanchis Yamaha 1:44,741 + 2,286 26. Maria Herrera Yamaha 1:44,929 + 2,474 27. Shogo Kawasaki Kawasaki 1:45,308 + 2,853 28. Bill Van Eerde Yamaha 1:45,311 + 2,856 29. Leonardo Taccini Kawasaki 1:45,360 + 2,905 30. Eduardo Montero Yamaha 1:45,586 + 3,131 31. Stephane Frossard Yamaha 1:45,663 + 3,208 32. Martin Vugrinec Yamaha 1:45,687 + 3,232 33. Luigi Montella Yamaha 1:45,805 + 3,350 34. Ondrej Vostatek Yamaha 1:45,817 + 3,362