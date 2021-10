Portimão, Superpole: Aegerter Zweiter, Öttl auf neun

Die Superpole-Session der Supersport-WM 2021 in Portimão lief aus deutschsprachiger Sicht nur für Dominique Aegerter auf Startplatz 2 positiv. Nur Philipp Öttl schaffte es noch in die Top-10.Neunter.

Das Superpole-Format der Supersport-WM entspricht einem 20-minütigen Qualifying. Den Piloten steht zwar nach wie vor kein Qualifyer-Reifen zur Verfügung, in Misano führte Pirelli in der 600er Kategorie aber den superweichen SCX-Reifen ein, der üblicherweise in den letzten Minuten für die Zeitenjagd verwendet wird.



In den freien Trainings überzeugte Manuel Gonzalez (Yamaha) mit schnellen Rundenzeiten. Der Spanier fuhr in 1:44,188 min im FP1 die schnellste Rundenzeit und ging als Favorit in die Superpole-Session. Jules Cluzel, Steven Odendaal und WM-Leader Dominique Aegerter konnte man es am ehesten zutrauen, dass sie den 18-Jährigen gefährlich werden könnten.

Die Bedingungen in der Superpole waren optimal. Den Pole-Rekord stellte Federico Caricasulo (Yamaha) 2019 in 1:44,220 min auf. Nach Neuasphaltierung im Oktober 2020 werden an diesem Wochenende neue Rekorde erwartet. Und schon nach sechs Minuten unterbot Can Öncü (Kawasaki) in 1:44,077 min die alte Bestmarke deutlich.



Bei Halbzeit legten die meisten Piloten einen Boxenstopp ei. Öncü führte die Zeitenliste weiterhin vor Gonzales, Cluzel und Tuuli an. Aegerter (5.), Philipp Öttl (Kawasaki) (7.) und Randy Krummenacher (9.) in den Top-10. Doch einige Fahrer beschäftigte sich in der Anfangsphase noch mit der Vorbereitung auf die Rennen, erst in den letzten Minuten deckte jeder Teilnehmer seine Karten für eine schnelle Runde auf.

Den Anfang machte Öncü, der sich auf seiner ersten fliegenden Runde aber nicht verbessern konnte und zu Anfang von Runde 2 beinahe stürzte. Dann brannte Cluzel in 1:43,908 min die erste Rundenzeit unter 1:44 min in den Asphalt. Hinter dem Franzosen reihten sich innerhalb 0,1 sec Aegerter, Tuuli und Gonzalez ein.



In der letzten Minute war nur noch Gonzalez auf einer schnellen Runde, und der talentierte Yamaha-Pilot setzte in 1:43,854 min den Schlusspunkt – doch diese Runde wurde dem Spanier gestrichen!



Pole also für Cluzel, Aegerter und Tuuli komplettieren die erste Startreihe. Gonzalez führt die zweite Reihe an, dann mit Öncü und Raffaele De Rosa zwar Kawasaki-PilotenDer WM-Zweite Steven Odendaal (Yamaha) qualifizierte sich auf Startplatz 7.

Nicht gut verlief die Superpole für Philipp Öttl (Kawasaki), der sich nur für die neute Position in Reihe 3 qualifizierte. Gaststarter Patrick Hobelsberger (Bonovo MGM) geht als Zwölfter in die beiden Supersport-Rennen.



Enttäuschend Platz 13 für Randy Krummenacher, der in Portimão von technischen Problemen heimgesucht wird. Marcel Brenner holte Startplatz 17 heraus.